В «Батькивщине» говорят, что Генсек Совета Европы пообещал поддержать Тимошенко

Об этом говорилось во время встречи дочери Ю.Тимошенко Евгении с Генеральным секретарем Совета Европы Т.Ягланд в Страсбурге, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

"Я буду призывать европейские структуры к решительным действиям в поддержку Юлии Тимошенко. Ситуация вокруг нее только ухудшается, и к этому приковано наше внимание", - заявил Генсек Совета Европы.

Е.Тимошенко поблагодарила Генерального секретаря Совета Европы за поддержку и сообщила о новых политически мотивированных обвинениях, выдвинутых ее матери, нарушениях ее прав и о новой волне репрессий против представителей оппозиции, в частности, заместителя председателя партии "Батькивщина", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григория Немыри и защитника Ю.Тимошенко, народного депутата Украины Сергея Власенко.

Кроме того, Е.Тимошенко встретилась с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Жаном Клодом Миньоном.

Президент ПАСЕ заявил, что будет обращаться в европейские структуры с целью координации действий по ситуации с Ю.Тимошенко. "Мы должны действовать совместно", - сказал он.

Е.Тимошенко также передала информацию о новых нарушениях прав ее мамы в Комитет по предотвращению пыток Совета Европы, который включит эти факты в своем мартовском докладе. Кроме того, эти материалы были переданы содокладчику Мониторингового комитета ПАСЕ Мариетте де Пурбе Лундин.