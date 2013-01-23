Фюле выступит в Верховной Раде
14:17, 23 января 2013Политика
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Комиссар Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле выступит на заседании Верховной Рады 7 февраля.
Фюле выступит 7 февраля
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом шла речь сегодня на встрече председателя ВР Владимира Рыбака с руководителем Представительства Евросоюза в Украине Яном Томбинским.
Выступление еврокомиссара перед народными депутатами Украины запланировано на 7 февраля, на заседание будут приглашены представители дипломатических миссий в Украине.
В.Рыбак также передал через Я.Томбинского приглашение президенту Европейского парламента Мартину Шульцу посетить Украину в ближайшее время.
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