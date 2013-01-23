Фюле выступит в Верховной Раде

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом шла речь сегодня на встрече председателя ВР Владимира Рыбака с руководителем Представительства Евросоюза в Украине Яном Томбинским.

Выступление еврокомиссара перед народными депутатами Украины запланировано на 7 февраля, на заседание будут приглашены представители дипломатических миссий в Украине.

В.Рыбак также передал через Я.Томбинского приглашение президенту Европейского парламента Мартину Шульцу посетить Украину в ближайшее время.