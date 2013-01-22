Луценко требует возобновить производство по его заявлению о преступлении судей

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко обратился к следственному судье Печерского районного суда Киева с заявлением об открытии, по условиям нового процессуального законодательства, уголовного производства в отношении прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения о его аресте в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Народная самооборона".

Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генеральной прокуратуры относительно его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава уголовных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.

Ю.Луценко добавил, что сообщение о выписках из ЕРДР о регистрации своего заявления он получил 14 января 2013 года, уже даже после закрытия уголовного (4 января 2013 года), что нарушило право заявителя и потерпевшего на участие в досудебном расследовании.

"Заявление Ю.Луценко о преступлении касалось нарушения его личных прав и причинения ему ущерба. Соответственно, он по делу процессуально является и заявителем, и потерпевшим. С процессуальными правами потерпевшего следователь, который должен был осуществлять досудебное расследование, Ю.Луценко не ознакомил. Процессуальное участие адвоката в досудебном расследовании следователем также было полностью проигнорировано", - подчеркнули в пресс-службе партии.

Таким образом, экс-министр требует от суда в порядке досудебной подготовки истребовать материал досудебного расследования его заявления в Генпрокуратуру и отменить постановление следователя по особо важным делам о закрытии уголовного производства по заявлению о преступлении.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора Украины заявление экс-министра внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко за вынесение ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Кроме того, Ю.Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марию-Маргариту Пилаеву, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Викторию Гаркавую и Сергея Вовка.