Дети от смешанных браков смогут стать гражданами РФ по упрощенной схеме
Дети от смешанных браков смогут получить гражданство России по заявлению только одного родителя, без согласия второго родителя, как это требуется сегодня.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 444 депутата российской Госдумы.
Как отмечается в пояснительной записке, целью предлагаемой законопроектом поправки в законодательство является создание максимально упрощенного порядка получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого - гражданин РФ.
«Необходимость поправки обусловлена тем, что в настоящее время в случае конфликта в семьях требование федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенку, проживающему за рубежом и являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, у которого один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а второй - иностранный гражданин», - говорится в документе.
Отмечается, что в такой ситуации отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к невозможности защиты его интересов со стороны РФ (в том числе посредством оказания дипломатической и консульской поддержки), а также существенно затрудняет реализацию родителем-соотечественником хотя бы минимального объема родительских прав, гарантируемых законодательством России.
Подчеркивается, что вопрос об отмене требования о получении согласия родителя-иностранца настойчиво ставится организациями и частными лицами из числа соотечественников, проживающих за рубежом. При этом имеется ряд широко известных конфликтов, при урегулировании которых фактор наличия или отсутствия у ребенка российского гражданства сыграл первостепенную роль.
Таким образом, внесение предлагаемой поправки способствовало бы созданию дополнительного механизма защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, а также подкрепило бы усилия Российской Федерации по налаживанию и развитию более тесных связей с зарубежными соотечественниками.