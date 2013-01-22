Дети от смешанных браков смогут стать гражданами РФ по упрощенной схеме

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 444 депутата российской Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке, целью предлагаемой законопроектом поправки в законодательство является создание максимально упрощенного порядка получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого - гражданин РФ.

«Необходимость поправки обусловлена тем, что в настоящее время в случае конфликта в семьях требование федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенку, проживающему за рубежом и являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, у которого один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а второй - иностранный гражданин», - говорится в документе.

Отмечается, что в такой ситуации отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к невозможности защиты его интересов со стороны РФ (в том числе посредством оказания дипломатической и консульской поддержки), а также существенно затрудняет реализацию родителем-соотечественником хотя бы минимального объема родительских прав, гарантируемых законодательством России.

Подчеркивается, что вопрос об отмене требования о получении согласия родителя-иностранца настойчиво ставится организациями и частными лицами из числа соотечественников, проживающих за рубежом. При этом имеется ряд широко известных конфликтов, при урегулировании которых фактор наличия или отсутствия у ребенка российского гражданства сыграл первостепенную роль.

Таким образом, внесение предлагаемой поправки способствовало бы созданию дополнительного механизма защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, а также подкрепило бы усилия Российской Федерации по налаживанию и развитию более тесных связей с зарубежными соотечественниками.