В РФ уже есть идея давать гражданство без отказа от украинского паспорта

Директор Института стран СНГ Константин Затулин считает, что Россия должна предоставлять российское гражданство по упрощенной процедуре своим соотечественникам среди граждан Украины, не требуя от них отказа от украинского гражданства и переезда на территорию России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня в Совете федерации в ходе парламентских слушаний «О законодательных аспектах совершенствования работы с соотечественниками, проживающими за рубежом».

К.Затулин подчеркнул, что является принципиальным сторонником предоставления российского гражданства соотечественникам за рубежом.

«Законодатели требуют от тех, кто хотел бы воспользоваться такой упрощенной процедурой в процессе получения российского гражданства, отказа от гражданства страны проживания. Я считаю, что это требовать не надо. Мне важно не то, чтобы они обязательно переехали в Россию… Мне важно, чтобы они были гражданами России, находясь и живя в Украине, Казахстане, Беларуси и так далее», - сказал К.Затулин.

По его словам, в таком случае это может спасти этих людей от ассимиляции и установить между ними и Россией устойчивую связь.

«Это гарантия от исчезновения русских в новых независимых государствах», - сказал К.Затулин.

При этом он отметил, что в Украине в 1989 году, по данным всесоюзной переписи, проживало 12 млн русских, а в 2002 году – по первой и пока единственной украинской переписи – чуть более 7 млн. По его словам, эти люди не уехали в Россию., а «растворились» в Украине, переписав себя в украинцев, так как Государство Украина к этому подталкивает.

«Мы что, должны радоваться, когда число наших соотечественников падает? Обязанность упрощенного механизма предоставления российского гражданства содержится в законах РФ», - подчеркнул К.Затулин.

Он убежден, что требование отказа от гражданства страны пребывания является камнем, лежащим на пути развития упрощенного порядка получения российского гражданства для соотечественников за рубежом.

«Не могут люди в тех странах, которые я назвал, отказаться от гражданства страны проживания. Мы в РФ по нашей Конституции не должны от них требовать отказа от гражданства. У нас куча людей, которые имеют гражданство и прекрасно себя чувствуют. Хрестоматийный пример – великий телеведущий Владимир Познер, у которого три гражданства, и он время от времени с радостью нам об этом рассказывает и проблем не имеет», - сказал К.Затулин и подчеркнул, что возникает вопрос: почему надо требовать от соотечественников отказываться от гражданства страны пребывания.

По его мнению, каждый человек сначала должен доказать, что он является российским соотечественником, а потом обращаться за гражданством по упрощенной процедуре.

Как сказал К.Затулин, проектом закона о гражданстве предусматривается предоставление гражданства РФ для представителей «народов, исторически проживающих в России», но тогда эти народы должны быть названы, потому что это будет простором для коррупции.

Он предлагает таковыми считать те народы, которые не нашли кроме России своего национального государственного самоопределения.

Как сообщал УНИАН, ряд российских сенаторов в начале ноября внесли в Госудуму поправки к закону о гражданстве РФ, который должен упростить механизм получения российского гражданства, в первую очередь для 25 млн граждан стран СНГ.

В МИД России считают, что в Украине проживают 8 млн российских соотечественников.