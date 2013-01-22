В МИД говорят, что на нынешней сессии ПАСЕ об Украине говорить не будут
14:20, 22 января 2013Политика
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Во время сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге с 21 по 25 января, по информации МИД Украины, рассмотрение вопросов, связанных с Украиной, не предусматривается.
ПАСЕ об Украине не будет говорить / Фото: Panorama.am / ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебейнос.
“По нашей информации, во время этой сессии ПАСЕ рассмотрение каких-либо вопросов, связанных с Украиной, не предусматривается”, - сказал Е.Перебейнос.
В то же время он заметил, что планируется рассмотреть доклад Специального комитета ПАСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Украине, который будет рассматриваться в контексте Отчета о работе Бюро ПАСЕ за 2012 год вместе с докладами по наблюдению за выборами в Грузии и Черногории.
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