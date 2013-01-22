В МИД говорят, что на нынешней сессии ПАСЕ об Украине говорить не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебейнос.

“По нашей информации, во время этой сессии ПАСЕ рассмотрение каких-либо вопросов, связанных с Украиной, не предусматривается”, - сказал Е.Перебейнос.

В то же время он заметил, что планируется рассмотреть доклад Специального комитета ПАСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Украине, который будет рассматриваться в контексте Отчета о работе Бюро ПАСЕ за 2012 год вместе с докладами по наблюдению за выборами в Грузии и Черногории.