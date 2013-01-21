ПАСЕ переизбрала Миньона своим президентом

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня в начале заседания первой части сессии ПАСЕ в 2013 году.

Кроме того, ПАСЕ избрала 19 вице-президентов от Мальты, Испании, Люксембурга, Сербии, Монако, Польши, Германии, Швейцарии, Турции, Бельгии, Словакии, Швеции, России, Франции, Азербайджана, Италии, Черногории, Великобритании и Австрии.

Вакантным остается место вице-президента от Румынии.