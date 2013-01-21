ПАСЕ переизбрала Миньона своим президентом
19:24, 21 января 2013Мир
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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) переизбрала Жан-Клода Миньона своим Президентом.
Жан Клод Миньон снова президент
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня в начале заседания первой части сессии ПАСЕ в 2013 году.
Кроме того, ПАСЕ избрала 19 вице-президентов от Мальты, Испании, Люксембурга, Сербии, Монако, Польши, Германии, Швейцарии, Турции, Бельгии, Словакии, Швеции, России, Франции, Азербайджана, Италии, Черногории, Великобритании и Австрии.
Вакантным остается место вице-президента от Румынии.
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