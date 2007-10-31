Лавринович говорит, что приставкой ”и.о.” Януковича обижать - неправильно

Министры, которые по результатам выборов прошли в Верховную Раду VI созыва, после принятия присяги продолжат работу в правительстве до назначения нового состава Кабинета Министров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что в первый день заседания ВР члены Кабмина сложат полномочия, однако продолжат работу в правительстве.

«Они все примут присягу и будут депутатами, при этом они будут работать в Кабмине до назначения его нового состава», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ, подчеркнув, что в этом случае использовать приставку "и.о." в названии их должности будет не верно. "Их надо будет называть министрами без и.о. - они просто продолжат работу...", - отметил министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день действует 2 нормы, одна из которых не позволяет депутатам совмещать их работу, в частности, в правительстве, другая – обязывает членов Кабмина работать в правительстве до назначения нового Кабинета.

«У нас в Конституции действуют нормы трех моделей. Понятно, что невозможно состыковать все нормы. После принятия решения о формировании правительств парламентом надо было принято решение о том, что министры являются членами парламента, как во всех парламентских моделях… Дело в том, что когда были политические желания, к их реализации не привлекались специалисты, которые знают, как это делать», - отметил министр юстиции.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в 2006 году подобная ситуация уже возникала, и тогда было принято решение, что депутаты совмещают работу в правительстве, однако лишь до назначения нового состава Кабмина.

Как сообщал УНИАН, депутатами избраны почти все члены Кабмина, за исключением министров транспорта и связи, а также образования и науки.