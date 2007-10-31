Румынская газета написала, что Ющенко выиграл у Бесеску 3:0

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет очень успешным свой визит в Румынию 30-31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции для украинских журналистов в Бухаресте В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не соглашается с заголовком одной из ведущих румынских газет «Зиуа» (День), в которой отмечается, что В.ЮЩЕНКО выиграл переговоры у Президента Румынии Траяна БЕСЕСКУ со счетом 3:0.

«Я не с такой задачей сюда приезжал. Я убежден, что мы хотим иметь здесь друзей и стабильных партнеров», - сказал Президент.

Он отметил, что целью визита было, во-первых, максимально отделить и в значительной степени решить те проблемы, которые были унаследованы от прошлых времен и мешали общему движению вперед. И, во-вторых - определить пути развития двусторонних отношений.

Касаясь основных тем переговоров, в частности, относительно канала “Дунай-Черное море” и устья Быстрое, В.ЮЩЕНКО отметил, что, с одной стороны, в этом вопросе очень много политику, а с другой - отсутствие диалога.

В.ЮЩЕНКО повторил свою позицию, что канал Быстрое является суверенной территорией Украины, и что Украина будет соблюдать все международные обязательства, в том числе экологические, в отношении этого канала.

«Мы договорились, что активизируем диалог, моя цель подвести Украину и Румынию к формированию общей политики в уникальном бассейне дельты Дуная», - сказал Президент Украины.

Говоря о Криворожском горно-обогатительном комбинате окисленных руд, В.ЮЩЕНКО отметил, что эта тема важна тем, что в последние полтора-два года появился серьезный бизнес-интерес относительно возможности достройки этого завода. «Сейчас есть такое ощущение, что 4-5 ведущих международных компаний заинтересованы в том, чтобы достроить комбинат и обеспечить выполнение тех обязательств, которые нас связывают в рамках этого проекта, в том числе с Румынией», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент проинформировал, что в ходе переговоров значительное внимание уделялось и вопросам национальных меньшинств. Он напомнил о договоренности с Т.БЕСЕСКУ в течение 30 дней обменяться письмами, в которых будут определены существующие проблемы нацменьшинств в обеих странах.

«Мы договорились, что Президенты берут персональную ответственность за урегулирование этого вопроса», - сказал он.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что обсуждал вопрос подписания малого пограничного соглашения. Он выразил надежду, что этот вопрос удастся решить до 1 января 2008 года.

По его словам, обсуждался и вопрос делимитации границ и шельфа Черного моря.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что у него создалось впечатление, что две стороны «открыли второе дыхание для того, чтобы разрешить все сложные, унаследованные исторически в большей своей части проблемы».

В свою очередь министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что состоялись чрезвычайно продуктивные и плодотворные переговоры с румынской стороной.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что был подписан межгосударственный протокол президентской комиссии, в который вошел целый ряд пунктов, нуждающиеся в решении, в том числе вопрос канала «Дунай-Черное море». «Это то наследство, которое мы получили на протяжении десятков лет, и сделан первый существенный мощный шаг - шаг к беседе, шаг к взаимопониманию», - сказал министр.