СМИ: Против Власенко планируют возбудить три уголовных дела

Защитнику экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко планируют вменить разбой, хулиганство и невыполнение решения суда.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В ближайшее время соответствующие органы планируют заявить о вменении С.Власенко противоправных эпизодов, которые лягут в основу трех уголовных дел. Все три, по имеющейся информации, датированы периодом бракоразводного процесса между С.Власенко и Натальей Окунской. Конкретно речь идет о разбое, хулиганстве и невыполнении решения суда. Максимальный срок возможного наказания – семь лет.

Данные сведения поступили к руководству объединенной оппозиции вскоре после объявления о завершении следствия по делу Евгения Щербаня. Ожидается, обвинения Ю.Тимошенко будут предъявлены уже в начале недели.

Представление на лишение С.Власенко депутатских полномочий, по словам источников, также будет подготовлено на текущей неделе. Кто именно передаст его в парламент, пока неизвестно.

Сам С.Власенко комментировать данную информацию отказался, отмечает LB.ua.