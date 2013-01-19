Евгению Тимошенко не пустили к матери

Дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко заявляет, что пенитенциарная служба отказала ей в проведении внеочередного свидания с Юлией Тимошенко, которая с вчерашнего дня находится в критическом состоянии.

”К сожалению, меня не пустили, даже на минуту. Сказали, что сегодня выходной день, и никто не будет выходить ко мне. Даже начальник стражи не вышел. Возникает вопрос, что происходит с моей мамой? Каково состояние ее здоровья?”, - спрашивает дочь экс-премьера, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

Е.Тимошенко намерена обратиться с официальным запросом к главному врачу харьковской больницы Михаилу Афанасьеву с требованием предоставить полную информацию о лекарственных средствах, которые предоставлялись Ю.Тимошенко 18 января, дозах и основаниях их назначения. ”Почему она была в бессознательном состоянии вчера во время встреч с защитниками? Почему в таком состоянии ей передавались какие-то обвинения? Возможно, следователи воспользовались ее состоянием, чтобы вручить какие-то бумажки, которые она не могла даже увидеть и прочитать”, - предположила она.

По словам Е.Тимошенко, в телефонном разговоре главный врач больницы заверил ее, что все в порядке. ”Я звонила Афанасьеву, он традиционно сказал, что все в порядке. Без каких-либо деталей. Доверять таким сведениям я не могу, пока лично не пообщаюсь с мамой. Никаких звонков от нее не было, мы не знаем, что с ней происходит, и вообще – жива ли она”, - подчеркнула дочь экс-премьера.

Как сообщал УНИАН, 18 января защитник Ю.Тимошенко заявил, что состояние здоровья экс-премьера резко ухудшилось.

«Когда я зашел, я думал - она умерла. В течение двух минут она меня не узнавала”. Я не специалист, но ситуация критическая», - сказал Сергей Власенко.

Позже главный врач ЦКБ “Укрзализницы” М.Афанасьев объяснил журналистам, что Ю.Тимошенко находилась в состоянии смешанного физиологичного и медикаментозного сна.

“Была усталость, был эпизод усиления боли в спине. В связи с этим мы дали ей препарат обезболивающий и легкий успокоительный препарат. И, на наш взгляд, прошлая усталость и прием этих препаратов вызвали сон. Это был смешанный физиологический и медикаментозный сон”, - сказал М.Афанасьев.