Евгения Тимошенко опасается за жизнь матери

Дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко заявляет, что опасается за жизнь Юлии Тимошенко и будет просить пенитенциарную службу о возможности завтра ее навестить. Об этом сообщает официальный сайт Юлии Тимошенко.

"Поскольку я не имею информации о состоянии здоровья мамы и не верю пропагандистским заявлениям врачей, зависимых от власти, я буду просить пенитенциарную службу в порядке исключения предоставить мне разрешение на встречу. Это нужно, чтобы воочию убедиться, что моя мама жива. Я очень боюсь за ее жизнь, потому что не исключаю, что режим Януковича может прибегнуть к чрезвычайным шагам, поскольку Юлия Тимошенко является угрозой для существующей власти", - сказала Евгения Тимошенко.

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Дочь лидера оппозиции рассчитывает получить соответствующее разрешение, потому что харьковская больница "Укрзализныци", в которой сейчас находится Юлия Тимошенко, работает в выходные дни и открыта для посетителей.

Евгения Тимошенко считает, что последние события вокруг ее матери связаны с боязнью власти справедливого решения Европейского суда по правам человека.