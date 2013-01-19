В ПР готовы к дискуссии «по вопросу Тимошенко»

Народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Олейник заявляет, что ПР готова помочь оппозиции собрать голоса для проведения внеочередной сессии Верховной Рады по рассмотрению ситуации вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко

Об этом он сказал, комментируя соответствующие заявления представителей партий «УДАР» и «Батькивщина», сообщает пресс-служба Партии регионов.

«Партия регионов готова помочь коллегам из оппозиции собрать 150 голосов для инициирования внеочередного заседания парламента «по вопросу Тимошенко» и дать недостающие голоса. Мы готовы это сделать, поскольку заинтересованы в установлении истины во многих вопросах, связанных с Ю.Тимошенко. Мы готовы к открытой парламентской дискуссии, чтобы расставить все точки над «і», - заявил В.Олейник.

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По его словам, «заседание ВР должно дать ответы на такие вопросы: каково истинное состояние здоровья Ю.Тимошенко и нет ли здесь манипуляций, в чем подлинная причина ее продолжительных отказов принимать участие в судебных заседаниях, имеют ли основания ее многочисленные протесты, каковы условия ее содержания в медицинском учреждении и действительно ли они хуже, чем у других пациентов? И, в конце концов, какое отношение имеет Тимошенко к убийству Щербаня?».

«Эти и многие другие вопросы требуют ответов. И если для установления истины наши коллеги из оппозиции инициируют проведение внеочередного заседания парламента, то мы готовы поддержать такую инициативу, поскольку заинтересованы в том, чтобы прекратить манипуляции и информационные провокации вокруг Ю.Тимошенко», - заявил депутат-«регионал».

В то же время он прогнозирует, что «на внеочередном заседании мы не увидим многих оппозиционеров, которые предпочтут «куршавели и мальдивы» вопросу Ю.Тимошенко в зале парламента».

По мнению В.Олейника, «оппозиционеров сегодня волнует не столько судьба Ю.Тимошенко, сколько то, кого она назначит кандидатом в президенты на 2015 год».

Как сообщал УНИАН, 18 января фракция “УДАР” начала сбор подписей для срочного созыва внеочередной сессии ВР.

”Парламент должен безотлагательно рассмотреть ситуацию с соблюдением прав политических заключенных, в частности Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, и дать оценку действиям правоохранительных органов в отношении депутатов от оппозиции”, - говорится в сообщении пресс-службы “УДАРа”.

“За то, что произошло в Харьковской клинической больнице “Укрзализныци”, когда женщин-депутатов силой выдворили из помещения, за то, что в общественные приемные оппозиционных депутатов врываются бойцы спецподразделений, должны ответить руководители правоохранительных органов страны”, - заявили в «УДАРе».

На внеочередную сессию “УДАР” требует вынести отчет генпрокурора Виктора Пшонки, министра внутренних дел Виталия Захарченко и председателя СБУ Александра Якименко относительно резонансных событий последних дней. «УДАР» заявляет, что будет ставить вопрос о политической ответственности главных силовиков.

Фракция «Батькивщина» поддержала инициативу о проведении внеочередной сессии ВР в связи с событиями вокруг Ю.Тимошенко.

“Оппозиция обязана безотлагательно собрать 150 подписей для проведения внеочередной сессии”, - сказал народный депутат, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко.