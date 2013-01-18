Оппозиция безотлагательно будет собирать 150 подписей для внеочередной сессии ВР

Фракция «Батькивщина» поддерживает инициативу фракции «УДАР» о проведении внеочередной сессии Верховной Рады в связи с событиями вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил народный депутат, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко.

“Оппозиция обязана безотлагательно собрать 150 подписей для проведения внеочередной сессии”, - сказал Н.Томенко.

По его словам, инициатива фракции “УДАР” является абсолютно правильной. Он выразил надежду, что депутаты оппозиционных фракций и внефракционные народные депутаты, которые действуют совместно с оппозицией, в кратчайший срок соберут необходимое количество подписей. “Мы должны подписать представление, чтобы на следующей неделе собрать внеочередную сессию”, - сказал народный депутат.

По его словам, в частности, депутаты должны обсудить состояние здоровья Ю.Тимошенко, поведение правоохранительных органов и представителей пенитенциарной службы по отношению к народным депутатам, а также появление новых обвинений.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция “УДАР” начала сбор подписей для срочного созыва внеочередной сессии ВР.

"Парламент должен безотлагательно рассмотреть ситуацию с соблюдением прав политических заключенных, в частности Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, и дать оценку действиям правоохранительных органов в отношении депутатов от оппозиции", - говорится в сообщении пресс-службы “УДАРа”.

“За то, что произошло в Харьковской клинической больнице “Укрзализныци”, когда женщин-депутатов силой выдворили из помещения, за то, что в общественные приемные оппозиционных депутатов врываются бойцы спецподразделений, должны ответить руководители правоохранительных органов страны”, - заявили в «УДАРе».

На внеочередную сессию “УДАР” требует вынести отчет генпрокурора Виктора Пшонки, министра внутренних дел Виталия Захарченко и председателя СБУ Александра Якименко относительно резонансных событий последних дней. «УДАР» заявляет, что будет ставить вопрос о политической ответственности главных силовиков.