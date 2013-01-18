СБУ задержала в Харькове депутаток, которых выгнали от Тимошенко

Об этом сообщила пресс-служба Денисовой, пишет Украинская правда.

"В 17:00 должен был состояться вылет в Киев. Через 20 минут после посадки, капитан самолета сообщил по громкоговорителю, что пассажирам необходимо покинуть борт судна, потому что сотрудникам СБУ необходимо передать на борт документы", - сказано в заявлении.

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Как сообщается, при выходе из самолета, сотрудники СБУ проводили видеосъемку пассажиров. Около 18-ти часов пассажиров пустили обратно на борт.

В 18:23 самолет поехал на взлетную полосу.

Как известно, на 19.30 на канале ТВi анонсировали прямой эфир с депутатами, которые провели ночь с Юлией Тимошенко.