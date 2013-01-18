Депутаты нашли камеры в туалете и душе Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявила народный депутат Украины Александра Кужель.

Она показала журналистам план-схему больничного блока на 9-ом этаже ЦКЛ «Укрзалізниці», где содержится Ю.Тимошенко. На этой схеме были обозначены места, в которых, как утверждают депутаты, установлены скрытые видеокамеры.

При этом А.Кужель напомнила, в палате Ю.Тимошенко установлены три видеокамеры Государственной пенитенциарной службы.

Депутат прибавила, что именно экс-премьер сразу же показала своим соратникам места, где установлены другие скрытые камеры.

А.Кужель отметила, что при включении света в туалете, который находится в палате, сразу начинает мигать торшер над кроватью экс-премьера, а в лампочке в самом туалете становится заметен характерный для видеокамер инфракрасный огонек. По ее мнению, это свидетельствует о наличии в туалете видеокамеры.

“Юлия Тимошенко уже давно не включает свет в туалете”, - прибавила А.Кужель.

Она констатировала, что видеокамеры также установлены в комнате для встреч с защитниками, и в душе, имеющемся в комнате, где находились женщины-депутаты, которые поддержали акцию неповиновения Ю.Тимошенко.

Депутат прибавила, что еще две нескрытые видеокамеры установлены в коридоре и одна - в середине блока на входе.

“На вопросы, чьи это видеокамеры, нам не дали внятного ответа”, - сказала А.Кужель.

Кроме того, по ее словам, в комнате, где установлены мониторы, на которые идет изображение из камер видеонаблюдения, «очень накурено», также там есть три «черных» входа, на которых нет никаких постов.

А.Кужель отметила, что в связи с создавшейся ситуацией оппозиционные депутаты требуют встречи с генеральным прокурором Виктором Пшонкой, а также встречи всех депутатов из фракции “Батькивщина” с Президентом Украины Виктором Януковичем.

По ее словам, об этой ситуации также будут поставлены в известность все дипломатические посольства.

Справка УНИАН. 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины В.Януковича она отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в любых заказных уголовных производствах”. Также экс-премьр подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-охранников.

Народные депутаты от «Батькивщины» А.Кужель, Татьяна Слюз и Людмила Денисова 16 января в Харькове в ЦКЛ «Укрзалізниці» присоединились к акции общественного неповиновения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Сегодня депутаты заявили, что рано утром их силой выдворили за пределы больничного блока экс-премьра.

Милиция заявила, что сотрудники Государственной исполнительной и пенитенциарной служб, которые сегодня выдворяли женщин - народных депутатов из медицинского блока харьковской больницы действовали на законных основаниях.