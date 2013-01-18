Генпрокурор рассказал, как Лазаренко и Тимошенко «заказывали» Щербаня

Убийство народного депутата Евгения Щербаня было заказано Павлом Лазаренко и Юлией Тимошенко на почве бизнес-интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сегодня на брифинге в Киеве.

«Каковы мотивы этого убийства? Корыстные бизнес-интересы», - сказал В.Пшонка, объяснив, что интересы П.Лазаренко, Ю.Тимошенко и Е.Щербаня не сошлись в части поставок корпорации ЕЭСУ природного газа.

“Щербань не хотел подчиняться интересам ЕЭСУ, а предметом был газ”, - отметил В.Пшонка.

Он также сообщил, что П.Лазаренко был знаком с руководителем организованной преступной группировки. По словам генпрокурора, в материалах уголовного дела есть свидетельство человека, который поминутно рассказывает, как на него выходили и общались.

Продолжая тему, генпрокурор отметил, что уже установлено, что “сам П.Лазаренко встречался с руководителем организованной преступной группировки, более того, встречался с членами этой бандитской группировки. Таким именно путем шла и Тимошенко”.

В.Пшонка заметил, что в материалах дела фигурирует и место встречи - центр Киева, гостиница “Национальная”.

Генпрокурор также подытожил, что 500 тыс. дол. за выполнение убийства Е.Щербаня были перечислены с банковского счета П.Лазаренко, а перечисление остальных 2,3 млн дол. организовывала Ю.Тимошенко.