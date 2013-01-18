Пшонка заявил, что Тимошенко заказала убийство Щербаня

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

“Я хочу сказать, что завершено расследование уголовного дела по убийству народного депутата Щербаня. Те, кто совершил это преступление, отбывают пожизненное наказание, но есть и были заказчики этого тяжелого преступления. Следствие Генеральной прокуратуры Украины в рамках нового Уголовного процессуального кодекса завершило уголовное дело, где выдвинуло подозрение Тимошенко в организации убийства. Собраны материалы досудебного следствия, которые свидетельствуют о том, что Тимошенко действительно заказала это убийство вместе с Лазаренко”, - заявил В.Пшонка.

Он заметил, что материалы уголовного дела об убийстве Е.Щербаня в части, касающейся экс-премьер-министра Павла Лазаренко, выделены в отдельное производство.

По словам генпрокурора, сегодня следственная группа приехала в Харьков, чтобы вручить Ю.Тимошенко «подозрение о совершении этого преступления, но эта процедура не состоялась непосредственно».

Как отметил В.Пшонка, положениями нового УПК позволяется передавать такие документы альтернативными способами, то есть через руководство Качановской исправительной колонии.

“Поэтому следователями предприняты действия и вручено это подозрение Тимошенко, что было сделано во второй половине дня”, - сказал генпрокурор.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них приговорены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня.

В августе 2011 года заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Є.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

15 сентября 2012 года экс-майор Николай Мельниченко на своей странице в Facebook написал, что бывший премьер-министр П.Лазаренко в 1996 году организовал убийство Е.Щербаня, а Ю.Тимошенко и партнер П.Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.