В Харькове облили зеленкой еще двух нардепов от оппозиции

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь областной организации партии «Батькивщина» Юлия Германова, это произошло сегодня, 18 января, за 20-30 минут до начала заседания по делу против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины», которое должно было начаться в 16.00.

По ее словам, оба депутата вышли из автомобиля, который остановился на Московском проспекте возле площади Руднева, где расположен Апелляционный суд, - там на них и «было совершено нападение».

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«Неизвестный плеснул депутатам Абдуллину и Бондареву зеленкой в лицо и скрылся», - сказала Ю.Германова.

Кроме того, добавила она, «зеленкой был облит автомобиль депутата Харьковского облсовета из фракции «Батькивщина» Игоря Балуты. «Зеленка, - отметила пресс-секретарь, - попала на лобовое стекло, капот и водительскую дверь».

Ю.Германова также сообщила, что «приблизительно в это же время был облит зеленкой и народный депутат Арсен Аваков».

По ее словам, «депутаты будут обращаться по этому поводу в прокуратуру».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, в Харькове, перед началом заседания по делу против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины» народного депутата от «Батькивщины» Арсена Авакова перед входом в здание Апелляционного суда Харьковской области облили зеленкой. Он сообщил журналистам, что его облили зеленкой из медицинского шприца неизвестные, минимум два человека. А.Аваков добавил, что задержал одну девушку, которая не успела убежать.

16 июля 2012 года возле больницы «Укрзализныци» в Харькове неизвестная девушка облила зеленкой защитника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко. Защитник заявил, что активистка организации «Молодые регионы» Мария Столярова очень похожа на женщину, которая вылила на него зеленку.

26 июля прокуратура Дзержинского района Харькова возбудила уголовное дело по факту нападения на С.Власенко по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).