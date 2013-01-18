Авакова облили зеленкой (добавлено видео)

Сегодня в Харькове, перед началом заседания по делу против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко о корпорации «Единые энергетические системы Украины» народного депутата от «Батькивщины» Арсена Авакова облили зеленкой.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время А.Аваков зашел в зал судебных заседаний, где в 16.00 должно начаться заседание Киевского районного суда Харькова.

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А.Аваков сообщил, что его облили зеленкой неизвестные, минимум два человека. Зеленку, по словам депутата, вылили на него из медицинского шприца. А.Аваков прибавил, что задержал одну девушку, которая не успела убежать.

По его словам, инцидент произошел перед входом в здание Апелляционного суда Харьковской области, где сегодня в 16.00 продолжится заседание Киевского районного суда Харькова по делу о ЕЭСУ.

А.Аваков прибавил, что сегодня его уже пытались облить зеленкой.