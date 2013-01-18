В СБУ заверяют, что «Альфа» наведывалась не к нардепу, а к его соседям

В Службе безопасности Украины заверяют, что бойцы спецподразделения «Альфа» не блокировали и не обыскивали общественную приемную народного депутата от партии “УДАР” Ярослава Дубневича во Львове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

“Никто не блокировал и не обыскивал общественную приемную депутата. Просто она расположена в одном здании с другим учреждением, в котором проводились определенные процессуальные действия”, - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе партии «УДАР» заявили, что сегодня в общественную приемную Я.Дубневича ворвались бойцы спецподразделения «Альфа».

В сообщении отмечается, что на вопрос, какие процессуальные действия они проводят, силовики ответили, что разыскивают предприятие, к которому в свое время имел отношение Я.Дубневич.

Я.Дубневич заявил, что расценивает такие действия как попытку давления на него из-за политической деятельности.