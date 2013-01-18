В приемной нардепа «Альфа» устроила обыск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР».

В сообщении отмечается, что на вопрос, какие процессуальные действия они проводят, силовики ответили, что разыскивают предприятие, к которому в свое время имел отношение Я.Дубневич.

“Правоохранители не отреагировали ни на замечание, что они мешают работе народного депутата, ни на заверение, что предприятие, которое они ищут, давно имеет других владельцев и расположено в Харькове”, - заявили в партии.

Я.Дубневич сообщил, что расценивает такие действия как попытку давления на него из-за политической деятельности. «Понятно, что такие действия я в первую очередь квалифицирую как давление на меня как народного депутата Украины за проявленную политическую позицию, в том числе и вступление в ряды оппозиционной партии «УДАР». Методы служителей режима, проявленные в форме силового захвата в день, когда христиане готовятся к Сочельнику, очевидно, происходят по лучшим образцам 37-го года».

В сообщении сказано, что силовики из «Альфы» до сих пор блокируют вход на этаж, где находится общественная приемная депутата. Я.Дубневич с помощниками находятся в приемной.

В свою очередь, в пресс-центре СБУ УНИАН пообещали в ближайшее время предоставить разъяснения по поводу информации об обыске в приемной Я.Дубневича.