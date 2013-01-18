Тюремщики не хотят говорить, повезут ли Тимошенко в суд

Как сказал в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН начальник Управления ГПтС Украины в Харьковской области Евгений Бараш, он ничего не может добавить к официальным сообщениям ГПтСУ по поводу Ю.Тимошенко.

Так, на вопрос, что начальник Управления может сказать о заявлениях депутатов относительно возможной доставки Ю.Тимошенко на сегодняшнее заседание суда, Е.Бараш ответил: «Я комментариев по телефону никаких не даю». «К тому, что вы официально получили, я ничего не добавлю», - сказал Е.Бараш.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю,Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко не исключает, что сегодня его подзащитную попытаются доставить на заседание Киевского районного суда Харькова по делу о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Согласно официальному сообщению ГПтСУ, Ю.Тимошенко опять подала письменное заявление о том, что не будет принимать участие в заседании суда по делу ЕЭСУ. В частности, отмечается в сообщении, осужденная Ю.Тимошенко под личную подпись была ознакомлена с вызовом ее в Киевский районный суд Харькова для участия в судебном заседания 18 января.

По официальным сообщениям ГПтСУ, с начала судебных заседаний по делу ЕЭСУ, которые начались в 2012 году, Ю.Тимошенко, по меньшей мере, 12 раз отказывалась от участия в судебном процессе.