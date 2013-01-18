Власенко допускает, что сегодня Тимошенко привезут в суд

Об этом С.Власенко заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Я не исключаю этого (возможности доставки Ю.Тимошенко в суд – УНИАН)», - сказал С.Власенко.

По его мнению, дело Ю.Тимошенко политизировано, и «на 100% зависит» от прямых указаний Президента Украины Виктора Януковича.

«К сожалению, дело Юлии Владимировны Тимошенко на 100% политизировано, и на 100% зависит от воли одного человека, которого зовут Виктор Янукович. Он, конечно, может долго рассказывать, что ничего не знал о том, что происходит в ЦКБ, о том, что депутатов выбрасывают сотрудники «Беркута». Но я еще раз подчеркиваю, все это происходит по прямому указанию Виктора Януковича», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, в 16.00 состоится заседание Киевского райсуда Харькова по делу о ЕЭСУ.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.