Тюремщики говорят, что женщин-депутатов «попросили» по решению суда

Женщины народные депутаты Украины Александра Кужель, Людмила Денисова и Татьяна Слюз, которые 16 января прибыли в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове и присоединились к акции протеста экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, сегодня утром покинули помещение блока, где содержится экс-премьер.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

По данным пенитенциарной службы, женщины покинули помещение блока, где содержится Ю.Тимошенко, во исполнение решения Дзержинского районного суда Харькова.

«Утром они были ознакомлены с решением Дзержинского районного суда города Харькова, который принял решение принять меры по «обеспечению иска Качановской исправительной колонии и Центральной клинической больницы «Укрзализныци» к Кужель, Денисовой и Слюз путем удаления последних из охраняемого блока на девятом этаже » , - сообщили в ДПТС.

В пенитенциарной службе не уточнили, покинули ли депутаты помещение , где находились, самостоятельно или к ним применялись какие-то меры принуждения.

В то же время в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» сообщили, что женщин-депутатов «вынесли из блока на руках».

Как сообщал УНИАН, 16 января Кужель, Л.Денисова и Т.Слюз, прибывшие на краткосрочную встречу с Ю.Тимошенко, присоединились к ее акции гражданского неповиновения и отказались покидать больницу.