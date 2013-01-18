СМИ: Полуголых соратниц Тимошенко силой выбросили из палаты

Об этом "Украинской правде" рассказала Александра Кужель.

Около 6:15 утра "люди в масках ворвались в комнатку, где спали на полу трое народных депутатов от " Батькивщины "- Александра Кужель, Татьяна Слюз и Оксана Денисова - и полуголых вытащили из этой комнатки".

По словам Кужель, в это время женщины спали, и только она дежурила. Депутатам даже не дали забрать вещи.

По состоянию на 7 часов женщинам-депутатам удалось вернуться на 9 этаж, где находится Тимошенко, но к ней их больше не пускают.

18 января должен состояться суд по делу Тимошенко. Не исключено, что ее силой доставят в суд.