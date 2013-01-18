Депутат: в ожидании решения ЕСПЧ по Тимошенко нужен корректный компромисс

Об этом сообщил депутат от "Батькивщины" Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба политсилы.

По его словам, у руководства ЦКБ №5 "Укрзализныци" нет претензий к депутатам-женщинам Людмиле Денисовой, Александре Кужель и Татьяне Слюз, которые со среды, 16 января, присоединились к акции неповиновения Тимошенко.

Как известно, речь идет о требованиях Тимошенко по пресечению видеонаблюдения в палате и комнате для медицинских процедур, отстранения мужчин-тюремщиков от видеонаблюдения, обеспечения законного права на телефонные звонки.

По словам Авакова, компромисс возможен, если требования Тимошенко будут выполнены.

Он подчеркнул, что в первую очередь следует сделать ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса: "Установление таксофона на этаже, где находится Тимошенко, а больница не против этого. Ликвидация всех видеокамер... Это достаточно корректный компромисс в ожидании решения Европейского суда по правам человека", цитирует Украинская правда.

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Со своей стороны Государственная пенитенциарная служба Украины в очередной раз заявляет, что все действия персонала Качановской исправительной колонии (№54) относительно режимных условий содержания экс-премьер-министра Юлии Тимошенко являются законными.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтСУ.

В сообщении напоминается, что на территории ЦКБ «Укрзализницы» в г. Харькове начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков провел брифинг, где в очередной раз предоставил журналистам объективную информацию относительно условий содержания заключенной Ю.Тимошенко. В частности, И.Колпащиков в очередной раз разъяснил, почему требования осужденной и его соратников являются безосновательными и чисто политическими. Он подчеркнул, что установление в палате, где находится Ю.Тимошенко, системы видеонаблюдения не нарушает нормы как международного, так и украинского законодательства. Кроме того, он в очередной раз отметил, что часовые в палате Ю.Тимошенко и возле монитора системы видеонаблюдения - сотрудники учреждения только женского пола.

Отдельно журналистам были прокомментированы юридические моменты и порядок предоставления Ю.Тимошенко телефонных звонков. По его словам, хотя возможность осуществления звонков для осужденных, находящихся в стационарных заведениях и не предусмотрена, Ю.Тимошенко реализовывает это право, получая мобильный телефон.

«Таким образом, ГПтС Украины в очередной раз заявляет, что все действия персонала Качановской исправительной колонии (№54) относительно обеспечения соответствующих режимных требований в отношении осужденной Ю.Тимошенко являются законными и четко регламентированными действующим законодательством. И нарушение требований законодательства, в том числе по настоятельной просьбе об этом народных депутатов, руководство учреждения не допустит», - говорится в сообщении.