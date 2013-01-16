Янукович нашел экс-главе СБУ новое занятие

Президент Виктор Янукович назначил председателем Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства своего советника Игоря Калинина.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Этим же указом В.Янукович освободил от выполнения обязанностей председателя Комиссии Елену Лукаш, выведя ее также из состава Комиссии при Президенте по вопросам гражданства.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович 9 января назначил И.Калинина советником Президента.

До этого И.Калинин возглавлял Службу безопасности Украины.