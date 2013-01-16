ПР не поддержит законопроект оппозиции о языках

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы партии.

«Категорически заявляем, что Партия регионов и ее представители в высшем законодательном органе государства никогда не поддержат законопроект, единственной целью которого является раскол страны», - указывается в заявлении.

В Партии регионов считают, что предлагаемый законопроект является дискриминационным по своей сути, не защищает интересы граждан страны, демонстрирует фундаментальное непонимание его авторами базовых общеевропейских ценностей.

«Исходя из вышеперечисленного считаем, что законопроект «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине» является провокационным по своей сути, а его рассмотрение в современных условиях приведет лишь к обострению межэтнических отношений в нашей стране», - отмечается в заявлении.

Авторы заявления считают, что права украинских граждан обеспечивает подготовленный Партией регионов Закон «Об основах государственной языковой политики», принятый Верховной Радой Украины 3 июля 2012 года.

«И сегодня, и в будущем сторонники нашей политической силы могут быть уверены – абсолютно все обязательства, которые на себя взяла Партия регионов в языковом вопросе, будут соблюдены», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине», подготовленный народными депутатами Владимиром Яворивским (фракция “Батькивщина”), Марией Матиос (“УДАР”) и Ириной Фарион (“Свобода”).

Они предлагают все языки, кроме украинского, признать иностранными, а также ввести экзамен для чиновников на знание украинского языка.