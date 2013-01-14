В Раде предлагают все языки, кроме украинского, признать иностранными

Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно законопроекту, “любой другой язык, который применяется в Украине, кроме украинского языка как языка титульной нации и языков других коренных народов Украины, для целей данного закона является иностранным языком”.

Действие закона, в случае его принятия, не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.

В законопроекте предусмотрено, что языком национального меньшинства Украины является иностранный язык, который граждане Украины, по своему этническому происхождению не являющиеся украинцами, исторически и в течение многих поколений использовали в Украине как свой материнский язык. Кроме того, региональным (миноритарным) языком в Украине является язык, который отличается от украинского и который традиционно использовался в пределах территории Украины гражданами Украины, которые составляют количественно меньшую группу, чем остальное население Украины. Диалекты и говор украинского языка, а также языки мигрантов не являются региональными (миноритарными) языками.

В соответствии с законопроектом, никакие мероприятия в развитие, применение и защиту языков национальных меньшинств или региональных (миноритарных) языков не должны осуществляться во вред украинскому языку как государственному (официальному) и не должны препятствовать его изучению.

В документе предусмотрено, что “попытки введения официальной многоязычности на национальном уровне вопреки Конституции Украины и установленной конституционной процедуре являются действиями, направленными на разжигание межэтнической вражды, языковой раскол страны, нарушение конституционного строя и территориальной целостности Украины”. “Публичное унижение или игнорирование украинского языка является недопустимым наряду с надругательством над государственными символами Украины”, - подчеркивается в проекте закона.

В законопроекте предусмотрено обязательное свободное владение украинским языком и подтверждение необходимого уровня владения им для того, чтобы гражданин Украины занял должность, в частности, Президента Украины; депутатов всех уровней; члена Кабинета министров; Уполномоченного Верховной Рады по правам человека; члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания; члена Высшего совета юстиции; члена Центральной избирательной комиссии; судей; государственного служащего.

Отмечается, что уровень владения украинским языком, необходимый для того, чтобы занять соответствующую должность, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Сдача экзамена на уровень владения украинским языком, необходимый для того, чтобы занять соответствующую должность, осуществляется в Центре украинского языка.

Также предусмотрена сдача экзамена на уровень владения украинским языком, необходимый для приобретения гражданства Украины.

Как говорится в проекте закона, граждане Украины, по своему этническому происхождению не являющиеся украинцами и материнский язык которых отличается от украинского, имеют право в документах, удостоверяющих личность гражданина Украины, использовать свою фамилию, имя и отчество в фонетическом звучании на материнском языке с помощью букв украинского алфавита с соблюдением требований транслитерации.

В соответствии с законопроектом, языком внутренних актов, которые регулируют деятельность органов государственной власти, органов власти АРК и органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности, их должностных и служебных лиц и работников является украинский язык. Также предусмотрено, что в местностях традиционного поселения лиц, которые принадлежат к национальному меньшинству и численность которых составляет не менее 50% членов общины села, поселка или города районного значения, орган местного самоуправления использует наряду с украинским язык национального меньшинства или региональный (миноритарный) язык для составления нормативно-правовых, нормативно-распорядительных актов, внутренних актов, регулирующих их деятельность, для делопроизводства и документооборота. Орган местного самоуправления соответствующей территориальной общины принимает решение об использовании наряду с украинским языка национального меньшинства или регионального (миноритарного) языка в течение 30 дней с даты поступления соответствующего представления общественного объединения, которое представляет интересы национального меньшинства и местонахождением которого является соответствующее село, поселок, город районного значения.

Порядок применения языка национального меньшинства или регионального (миноритарного) языка распространяется на коммунальные предприятия, учреждения и организации, другие субъекты хозяйствования коммунальной формы собственности такого органа.

Орган местного самоуправления, который наряду с украинским языком применяет язык национального меньшинства или региональный (миноритарный) язык, а также коммунальные предприятия, учреждения и организации, другие субъекты хозяйствования коммунальной формы собственности такого органа переписываются с органами государственной власти и другими органами местного самоуправления на украинском языке. Определяется, что языком заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения в органах государственной власти, органах власти Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления в Украине, на государственных и коммунальных предприятиях, в учреждениях и организациях, других субъектах хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности является украинский язык. В случае если организатор заседания, мероприятия или встречи считает, что языком заседания, мероприятия или встречи должен быть иностранный язык, он обеспечивает перевод на украинский язык. Определено, что языком судопроизводства в Украине является украинский язык.

В соответствии с законопроектом, государство обеспечивает каждому гражданину Украины право получить образование на украинском языке в государственных и коммунальных дошкольных, общих средних и высших учебных заведениях. Языком дошкольного образования в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях, общего среднего образования во всех государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведениях является украинский язык. В местностях традиционного поселения лиц, которые принадлежат к национальному меньшинству и численность которых составляет не менее 50% общины села, поселка или города районного значения, языком общего среднего образования в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях может быть наряду с украинским языком также и соответствующий язык национального меньшинства или соответствующий региональный (миноритарный) язык, который вводится как язык дошкольного образования на основании представления общественного объединения, которое представляет интересы национального меньшинства и местонахождением которого является соответствующее село, поселок, город районного значения.

Языком учебы в аспирантуре и докторантуре в государственных и коммунальных высших учебных заведениях является украинский. Выполнение диссертационных работ на получение научной степени и их защита осуществляются на украинском языке. Фундаментальные и прикладные научные исследования в государственных научных учреждениях и государственных научных организациях, а также в государственных и коммунальных высших учебных заведениях выполняются на украинском языке.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, вещание государственных, коммунальных и общественных телерадиоорганизаций осуществляется на украинском языке. В местностях традиционного поселения лиц, принадлежащих к национальному меньшинству общины, коммунальные телерадиоорганизации могут осуществлять вещание наряду с украинским также на соответствующем языке национального меньшинства или соответствующем региональном (миноритарном) языке. Объем вещания на языке национального меньшинства или региональном (миноритарном) языке не может превышать 50% эфирного времени телерадиоорганизации. Частные телерадиоорганизации создают и транслируют телерадиопередачи на украинском языке. В случае если во время создания телерадиопередачи был полностью или частично применен иностранный язык (языки), телерадиоорганизация транслирует такую телерадиопередачу, полностью озвучив ее на украинском языке. В случае если во время прямой трансляции ее участники пользуются иностранным языком (языками), телерадиоорганизация обеспечивает вещание этой телерадиопередачи на украинском языке с помощью синхронного или последовательного перевода.

Издание печатных средств массовой информации, основанных гражданами Украины и юридическими лицами, зарегистрированными в Украине, осуществляется на украинском языке. В случае если основатель печатного средства массовой информации намерен наряду с украинским языком применить для его издания иностранный язык, то тираж на иностранном языке не может превышать 15% от общего тиража печатного средства массовой информации. Иностранный язык может быть использован для издания печатного средства массовой информации, если большинство его основателей являются иностранцами, которые постоянно проживают на территории Украины.

В законопроекте предусмотрено, что производство фильмов в Украине за средства государственного бюджета Украины осуществляется исключительно на украинском языке. Все иностранные фильмы, которые распространяются и демонстрируются в Украине, должны быть продублированы на украинском языке. Кинотеатры могут демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, сопровождая субтитрованием на украинском языке. Количество сеансов иностранного фильма, который демонстрируется на языке оригинала, не может превышать 10% от общего количества сеансов демонстрирования этого фильма в кинотеатре.

Также предусмотрено, что языком внешней и Аудиовизуальной рекламы является украинский язык. В местности традиционного поселения лиц, которые принадлежат к национальному меньшинству и численность которых составляет не менее 50% общины села, поселка или города районного значения, и орган местного самоуправления которой применяет наряду с украинским язык национального меньшинства или региональный (миноритарный) язык, внешняя реклама наряду с украинским языком может быть выполнена на языке соответствующего национального меньшинства или на соответствующем региональном (миноритарном) языке. В случае если вывески или таблички выполняются на украинском языке и языке национального меньшинства или региональном (миноритарном) языке, текст на языке национального меньшинства или региональном (миноритарном) языке должен быть расположен под текстом на украинском языке. Размер шрифта надписи на языке национального меньшинства или региональном (миноритарном) языке должен быть меньше размера шрифта надписи на украинском языке.

Переходными положениями данного законопроекта предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В соответствии с ними, нарушение порядка применения и стандартов украинского языка во внутренних актах, в делопроизводстве и документообороте со стороны организаций и субъектов хозяйствования всех форм собственности – имеет последствием наложение штрафа на должностные лица, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Отказ в предоставлении на украинском языке информации о товарах и услугах со стороны субъектов хозяйствования всех форм собственности имеет последствием наложение штрафа на служебные лица и работников – от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение порядка применения украинского языка телерадиоорганизациями и печатными средствами массовой информации – имеет последствием наложение штрафа на должностные лица, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение порядка применения украинского языка культурных и спортивных мероприятий – имеет последствием наложение штрафа на должностные лица, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также предусмотрено внести изменения в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», предусмотрев, что оратор, который не владеет государственным языком, может выступать на другом языке, а перевод его выступления на украинский язык обеспечивает аппарат Верховной Рады.