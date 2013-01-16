Борьба за детский санаторий в Алупке продолжается

Как сообщает пресс-служба Минздрава Украины, такая ситуация тянется еще с 2005 года, когда Алупкинский горсовет, в нарушение действующего законодательства, начал принимать многочисленные решения о выделении участков под жилищную застройку на территории этого учреждения. «С самого начала Министерство здравоохранения Украины принимает все возможные меры в пределах законодательства по сохранению земли санатория. Однако большинство судебных исков, несмотря на положительные решения суда, находятся на обжаловании в соответствии с жалобами лиц-ответчиков», - говорится в сообщении.

В настоящее время санаторий фактически отрезан от моря, поскольку частная фирма-застройщик построила забор вдоль склона, который ведет к набережной и пляжу, где обычно отдыхают дети, которые оздоравливаются в медучреждении. Произошло это на новогодние праздники на основании одного из решений Алупкинского горсовета о выделении земле, отмечают в Минздраве.

Кроме того, говорится в сообщении, общество рыбаков-любителей "Чайка" заняло территорию санатория размером 2 тыс. кв. м, построив там эллинги - спуски к воде. При этом судебными инстанциями иск по этому факту оставлен без рассмотрения.

В 2010 году, по факту превышения горсоветом полномочий, было возбуждено уголовное дело.

Еще предыдущим составом Алупкинского городского совета в том же году (2010-м) был отменен Государственный акт санатория (серия КМ. № 0000030, выданный 7 апреля 1995 года), который в дальнейшем был возобновлен на основании решения суда.

«А вот новый состав горсовета, во-первых: не отменяет решения, которые были выданы прошлым составом совета в 2005-2010 годах, и, во-вторых: не предоставляет документацию по фактам вынесения решений и выделения госактов на территории санатория», - говорится в сообщении.

При этом указывается, что в 2012 году было направлено три обращения санатория в Госземинспекцию АРК и два обращения в Госинспекцию сельского хозяйства АРК с просьбой провести проверку земельного законодательства, но ответа на эти обращения не было.

18 января 2012 года было также направлено обращение в Госземинспекцию Крыма. Материалы проверки лишь констатируют факт выделения земли, однако не дают никаких заключений о правомерности этого выделения.

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Исковые заявления на решение о выделении участков на территории санатория подавались в судебные инстанции разных уровней, начиная еще с 2006 года.

«За последние 5 лет было подано 48 исков, 25 из которых были удовлетворены, но до этого времени они обжалуются частными лицами. На сегодняшний день 4 активных иски находятся в производстве. Кроме того, горсовет Алупки не предоставляет информации о выделении земельных участков частным лицам и учреждениям для дальнейшего обжалования и возвращения земельных участков санаторию», - подчеркивает пресс-служба.

Министерство здравоохранения отмечает, что оно вместе с руководством санатория неоднократно обращалось в правоохранительные органы относительно защиты государственного имущества и прав детей на получение полноценной медицинской помощи, и что борьба за сохранение территории санатория продолжается.

*** Санаторий им. Боброва в городе Алупка - это детское медучреждение костно-суставного и ортопедического направления, рассчитанное на 200 коек, которое подчинено Минздраву. В настоящее время в санатории находится на лечении 99 детей.

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Как сообщал УНИАН, заместитель прокурора Крыма Игорь Шапкин 12 января заявил, что прокуратура Ялты принимает меры "представительского характера" по отмене всех незаконных решений и соглашений относительно земель детского противотуберкулезного санатория им. Боброва в Алупке.

Ранее стало известно, что принадлежащую санаторию территорию отрезают от моря: частная фирма-застройщик построила ограждение по склону, который ведет к набережной и пляжу, писало ZN.UA.

Как подтвердил И.Шапкин, возведение каких-либо сооружений на землях санатория незаконно, и как только прокуратура выяснит, кто ведет работы, то сразу будет принимать меры по сносу ограждения, пообещал он.

И.Шапкин отметил, что фактам незаконного распоряжения землями здравницы уже дана оценка в рамках уголовного производства. Он сообщил также, что прокуратура уже несколько раз "отбивала" неоднократные попытки украсть у санатория более половины принадлежащих ему 11,3 га земли.