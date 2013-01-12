Прокуратура обещает снести незаконное ограждение возле санатория в Крыму

Об этом заявил заместитель прокурора Крыма Игорь Шапкин, пишет ”Зеркало недели. Украина”.

Ранее стало известно, что принадлежащую санаторию территорию отрезают от моря: частная фирма-застройщик построила забор по склону, ведущему к набережной и пляжу. Как писало ZN.UA, местные жители предполагают, что к попытке незаконного захвата пляжа причастен Виктор Медведчук, чье поместье расположено по соседству.

Как подтвердил И.Шапкин, возведение любых сооружений на землях санатория является незаконным. И как только прокуратура выяснит, кто осуществляет работы, то сразу примет меры к сносу ограждения, пообещал он.

И.Шапкин отметил, что фактам незаконного распоряжения землями здравницы уже дана оценка в рамках уголовного производства. Он сообщил также, что прокуратура уже несколько раз ”отражала” неоднократные попытки украсть у санатория больше половины принадлежащей ему 11,3 га земли.

В частности, приговором суда от 26 ноября 2012 подтверждена незаконность действий бывшего Алупкинского городского головы, главного архитектора Алупки и землеустроителя горсовета по отводу земельных участков в пределах территории Бобровки 47 граждан и 4 фирмам.

Принятыми прокуратурой мерами уже признаны недействительными 20 решений по отводу участков. Готовятся иски об отмене остальных решений и соглашений по землям здравницы.