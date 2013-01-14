Колесниченко обозвал идиотами тех, кто хочет экзамен по украинскому для госслужащих

В парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон "Об основах государственной языковой политики". Его авторы (Павел Балога (ПР), Виктор Балога и Василий Петьовка (внефракционные) предлагают разработать тесты на знание украинского языка, которые должны будут сдать все претенденты на должности госслужащих.

Законопроект предполагает ужесточить требования для претендентов на государственную службу в части знания ими украинского языка. Авторы документа предлагают разработать тесты для кандидатов. Как пояснил Василий Петьовка, изменения предлагаются в связи с отсутствием четких законодательных норм на этот счет: "Сейчас в разных законах действительно присутствует норма о необходимости знания украинского языка, однако она декларативная. А, например, в законе "О прокуратуре" и вовсе нет такого требования". Виктор Балога придерживается еще более радикального мнения — на своей странице в социальной сети Facebook он заявил, что премьер-министр и другие высшие должностные лица должны везде говорить на государственном языке.

Вместе с тем авторы документа не называют конкретные критерии оценки знания языка. "Мы предлагаем только концепцию, а сами тесты или порядок экзаменов для чиновников должны разработать в Министерстве образования. Главное, чтобы на государственные посты не претендовали люди, неспособные связать и двух слов на украинском языке, как, например, премьер-министр Азаров",— заявил Василий Петьовка.

Один из авторов закона "Об основах государственной языковой политики" Вадим Колесниченко воспринял данную инициативу крайне отрицательно. "Нужно быть идиотом, чтобы предлагать подобное. В первую очередь необходимо оценивать профессионализм человека, его способность управлять экономикой и приносить пользу государству, а не то, на каком языке он говорит. У нас не так много специалистов-управленцев, чтобы применять к ним критерий знания языка, да и на практике это будет невозможно реализовать, поскольку непонятно, кто будет проверять знание языка, и сколько на это нужно будет потратить времени и средств",— заявил Колесниченко.

В то же время президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит убежден, что техническая сторона тестирования не потребует больших временных или финансовых затрат. "По сути, это может быть простой экзамен, который сдают школьники или студенты, так что в этом нет ничего сложного. Понятно, что чиновник должен не просто понимать язык, а уметь профессионально использовать его. Определить степень владения языком не составит труда",— уверен Квит.

Коммерсант-Украина