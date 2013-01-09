В оппозиции заявляют, что вокруг Тимошенко вдвое больше видеокамер

«Государственная пенитенциарная служба Украины снова прибегла к откровенной лжи, комментируя события вокруг лидера оппозиции Юлии Тимошенко», - говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «Батькивщины».

Так, пресс-служба Объединенной оппозиции отмечает, что заместитель начальника Управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Лапинский на брифинге в Харькове заявил о наличии двух видеокамер в палате Ю.Тимошенко и еще одной - в коридоре.

Вместе с тем, в «Батькивщине» заявляют, что в действительности на 9-м этаже харьковской Центральной клинической больницы №5, где содержится Ю.Тимошенко, установлено вдвое больше камер, чем было заявлено пенитенциарной службой, – а именно шесть.

Это, как отметили в оппозиции, подтверждают материалы административного дела, которое слушалось в Окружном административном суде Киева по иску Ю.Тимошенко о признании неправомерными действий Государственной пенитенциарной службы, Министерства здравоохранения, Качановской исправительной колонии, Главного управления МВД в Харьковской области.

План-схема, на которой обозначены 6 камер видеонаблюдения, была предоставлена суду Главным управлением МВД Украины в Харьковской области, отметили в пресс-службе.

«Таким образом, тюремщики нагло соврали, как это было уже не раз, когда они брались комментировать события вокруг Юлии Тимошенко», - подчеркнули в «Батькивщине».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, А.Лапинский, заявил, что в палате Ю.Тимошенко установлены две видеокамеры, в коридоре на 9-м этаже больницы - еще одна видеокамера. В то же время в комнате, где Ю.Тимошенко принимает душ, а также в туалете, никаких средств видеонаблюдения не установлено.

“В душе никогда не было видеонаблюдения. Это домыслы. Всего три видеокамеры. Две видеокамеры в палате, одна - в коридоре. Они работают в режиме он-лайн, не на запись”, - заверил А.Лапинский.

По его словам, установление видеонаблюдения за заключенными - общеевропейская практика.

А.Лапинский подчеркнул, что видеонаблюдение в палате Ю.Тимошенко установлено для того, чтобы обеспечить ее безопасность.

По словам А.Лапинского, Окружной административный суд Киева ранее отклонял жалобы защиты Ю.Тимошенко на якобы незаконное видеонаблюдение и пребывание охранника в палате экс-премьера.