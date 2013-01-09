Тюремщики жалуются, что Тимошенко устроила им «веселые праздники»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский.

«Находясь как в колонии, так и в больнице «Укрзализныци», она постоянно пытается создать напряжение, конфликтную ситуацию с персоналом пенитенциарной службы. Постоянно выражает безосновательные проблемы, выдвигает противозаконные требования. Все эти моменты, которые происходят, они являются провокацией с ее стороны», - отметил А.Лапинский.

По его словам, 2 января Ю.Тимошенко подала заявление на имя начальника Качановской колонии о том, что якобы ее жизни существует угроза из-за повышенного уровня радиации в помещении, где она находится в больнице, и попросила выдать ей радиационный дозиметр. Он отметил, что Ю.Тимошенко было разрешено передать дозиметр.

Кроме того, по словам А.Лапинского, в помещениях ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове было проведено измерение уровня радиации и никакого превышения разрешенных показателей обнаружено не было.

По словам А.Лапинского, в ЦКБ «Укрзализныци» в течение года проводилось еще несколько измерений уровня радиации, но и они не обнаружили отклонений от нормы.

«Таким образом, попытки создать конфликт у Юлии Тимошенко не получилось, но она на этом не остановилась, и история имела свое продолжение», - отметил он.

Как сказал А.Лапинский, 4 января вечером, приняв душ, Ю.Тимошенко сделала заявление, что якобы средств ее личной гигиены и моющих средств, которые ей принадлежат, касались посторонние лица, следовательно, существует угроза ее жизни и здоровью.

Он отметил, что 5 января Ю.Тимошенко согласилась предоставить образцы своей косметики и моющих средств на экспертизу.

А.Лапинский подчеркнул, что экспертиза не обнаружила в них сильнодействующих и других ядовитых веществ.

По его словам, 7 января, на Рождество, Ю.Тимошенко имела возможность пообщаться по телефону. А.Лапинский отметил, что экс-премьер общалась, прикрепив к уху Bluetooth-гарнитуру. После общения, не выражая никаких претензий, Ю.Тимошенко пошла в душ, а через несколько минут позвала медсестру и сообщила, что на правой мочке уха у нее является царапина, полученная якобы во время пользования Bluetooth-гарнитурой, добавил А.Лапинский.

По словам заместителя начальника Управления ГПтСУ в Харьковской области, диаметр царапины составляет около 1 мм

А.Лапинский отметил, что Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Бакариуса, проведя экспертизу, установил, что на Bluetooth-гарнитуре, которой пользовалась Ю.Тимошенко, нет следов крови, других веществ, а само устройство по своему строению не может нанести телесных повреждений.

Также А.Лапинский отметил, что 8 января Ю.Тимошенко объявила о начале акции гражданского неповиновения и нежелания возвращаться в больничную палату до тех пор, пока не будет убрано видеонаблюдение, а также круглосуточный караул.

По словам А.Лапинского, заявление на имя начальника Качановской колонии о начале акции неповиновения будет рассмотрено, но, по его мнению, «большинство выраженных в нем требований безосновательно». Он отметил, что Окружной административный суд Киева отклонил жалобу защиты Ю.Тимошенко на наблюдение в палате и пребывание охранника в палате.

В свою очередь, главный врач ЦКЛ «Укрзализныци» Михаил Афанасьев отметил, что измерение радиационного фона в медицинском заведении проводится регулярно, и превышение допустимых показателей на протяжении прошлого года не фиксировалось.

Он также подтвердил, что Ю.Тимошенко 7 января сообщала медсестре о получении повреждения мочки уха. По словам врача, ухо пациентки было осмотрено, повреждение обработано.

«Вчера это место было осмотрено. Действительно, мелкая ранка диаметром немногим более 1 мм, покрыта коркой, без признаков какого-либо воспаления вокруг», - сообщил М.Афанасьев.

По его словам, Ю.Тимошенко отказалась от осмотра хирурга и врача-токсиколога. «От консультаций она отказалась, посчитала это ненужным», - сказал М.Афанасьев.

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко начала акцию гражданского неповиновения: отказывается сотрудничать со следователями, возвращаться в свою палату и прекращает курс лечения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича Ю.Тимошенко говорит об узурпации власти В.Януковичем и проведении в Украине политических репрессий.

Также Ю.Тимошенко отказывается добровольно приезжать на заседание судов. Она подчеркивает, что готова оказывать физическое сопротивление попыткам принудительной доставки в суд. По словам Ю.Тимошенко, она не будет разрешать проводить осмотры или обыски в ее вещах.