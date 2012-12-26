В рамках Комитета ВР по вопросам евроинтеграции создали три подкомитета

Соответствующее решение было принято сегодня на организационно-учредительном заседании Комитета ВР по евроинтеграции, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

В частности, был создан Подкомитет по вопросам информационного обеспечения интеграционных процессов, который возглавит Ирина Геращенко, Подкомитет по вопросам сотрудничества с НАТО и Межпарламентской конференцией по вопросам Совместной политики безопасности и обороны Европейского Союза, вопросов Восточного партнерства и Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи (ПА ЕВРОНЕСТ), который возглавит Борис Тарасюк, и Подкомитет по вопросам политического диалога, межчеловеческих контактов и сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере юстиции и внутренних дел, который возглавит Степан Курпиль.

Также на заседании обсуждались перспективы, направления и приоритеты работы комитета.

"Поскольку европейская интеграция является стратегическим приоритетом Украины, то этот комитет можно считать одним из стратегических комитетов парламента", - отметил председатель Комитета Григорий Немыря.