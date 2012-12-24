Главное за день: обзор топ-новостей
Президент Виктор Янукович определился с составом нового правительства, Ярославский попрощался с "Металлистом", а Луценко в очередной раз со свободой.
Более полная картина – в нашем обзоре:
Ярославский таки продал ФК «Металлист»
Ярославский сложил с себя полномочия президента ФК "Металлист", заявив, что за семь лет инвестировал в команду и подготовку Харькова к Евро-2012 более $ 570 млн. Новым владельцем футбольного клуба станет группа компаний «ГазУкраина».
В Кабмин зашли новые министры (список)
Виктор Янукович провел масштабные кадровые назначения в правительстве, в нем появился ряд новых лиц.
Табачник, Лавринович, Богатырева, Захарченко и Колобов сохранили свои кресла
Президент переназначил пятерых министров. Кроме того, портфель сохранил министр аграрной политики Николай Присяжнюк.
Наталия Королевская возглавила министерство социальной политики. В оппозиции такое назначение расценили как политический прикол. Сама Королевская заявила, что согласилась на должность, так как не привыкла прятать голову в песок.
Янукович распределил обязанности между вице-премьерами
Сергей Арбузов займется торговлей и финансами, Юрий Бойко стал главным по углю и энергетике, Александр Вилкул озаботится проблемами ЖКХ, а Елена Лукаш будет осуществлять общее руководство работой Секретариата Кабмина и его руководителя.
Назван состав нового Кабинета Министров
Виктор Янукович сформировал Николаю Азарову новую команду. Заодно Президент осуществил мини-административную реформу - ликвидировал одно министерство и создал два новых ведомства и две службы.
Азаров рассказал «новеньким», что такое работа министра
Премьер-министр провел первое заседание новоназначенного Кабмина и уже успел дать Наталье Королевской первое поручение.
В центре Киева - около 30 ДТП, движение транспорта парализовано
Кроме обильного снегопада на пробки повлияли периодические перекрытия движения в связи с проездом первых лиц государства.
Экс-премьеру после объявления состава правительства стало жаль Николая Азарова. Тимошенко отметила, что он лишь номинально занимает должность руководителя правительства. "Это примерно, как иметь генеральские погоны, но остаться без армии", - заметила лидер «Батьківщини».
Суд отказался освободить Луценко по состоянию его здоровья
На выездном заседании суда в Менской колонии ходатайство защиты экс-министра об освобождении его по состоянию здоровья было отклонено. Хотя сам Луценко заявлял, что с таким букетом болезней должен быть освобожден.