Главное за день: обзор топ-новостей

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Ярославский таки продал ФК «Металлист»

Ярославский сложил с себя полномочия президента ФК "Металлист", заявив, что за семь лет инвестировал в команду и подготовку Харькова к Евро-2012 более $ 570 млн. Новым владельцем футбольного клуба станет группа компаний «ГазУкраина».

В Кабмин зашли новые министры (список)

Виктор Янукович провел масштабные кадровые назначения в правительстве, в нем появился ряд новых лиц.

Табачник, Лавринович, Богатырева, Захарченко и Колобов сохранили свои кресла

Президент переназначил пятерых министров. Кроме того, портфель сохранил министр аграрной политики Николай Присяжнюк.

Королевская стала министром

Наталия Королевская возглавила министерство социальной политики. В оппозиции такое назначение расценили как политический прикол. Сама Королевская заявила, что согласилась на должность, так как не привыкла прятать голову в песок.

Янукович распределил обязанности между вице-премьерами

Сергей Арбузов займется торговлей и финансами, Юрий Бойко стал главным по углю и энергетике, Александр Вилкул озаботится проблемами ЖКХ, а Елена Лукаш будет осуществлять общее руководство работой Секретариата Кабмина и его руководителя.

Назван состав нового Кабинета Министров

Виктор Янукович сформировал Николаю Азарову новую команду. Заодно Президент осуществил мини-административную реформу - ликвидировал одно министерство и создал два новых ведомства и две службы.

Азаров рассказал «новеньким», что такое работа министра

Премьер-министр провел первое заседание новоназначенного Кабмина и уже успел дать Наталье Королевской первое поручение.

В центре Киева - около 30 ДТП, движение транспорта парализовано

Кроме обильного снегопада на пробки повлияли периодические перекрытия движения в связи с проездом первых лиц государства.

Тимошенко пожалела Азарова

Экс-премьеру после объявления состава правительства стало жаль Николая Азарова. Тимошенко отметила, что он лишь номинально занимает должность руководителя правительства. "Это примерно, как иметь генеральские погоны, но остаться без армии", - заметила лидер «Батьківщини».

Суд отказался освободить Луценко по состоянию его здоровья

На выездном заседании суда в Менской колонии ходатайство защиты экс-министра об освобождении его по состоянию здоровья было отклонено. Хотя сам Луценко заявлял, что с таким букетом болезней должен быть освобожден.