Янукович распределил обязанности между вице-премьерами

Согласно опубликованному на сайте Президента указу, первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов будет заниматься сферой аграрной политики и продовольствия, экономического развития, торговли, социальной политики, финансов, доходов и сборов.

Вице-премьер-министр Юрий Бойко - сферой экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики .

Вице-премьер-министр Александр Вилкул - сферой инфраструктуры, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Министр Кабинета министров Украины Елена Лукаш будет осуществлять общее руководство работой Секретариата Кабмина и его руководителя, направлять работу на эффективное обеспечение деятельности правительства.