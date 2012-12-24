Королевская прокомментировала свое назначение: У меня было два пути

Об этом министр написала в своей странице на Facebook.

"Я понимаю, что в условиях экономического кризиса принять предложение и возглавить Министерство социальной политики - это фактически разделить ответственность за благополучие миллионов украинцев. Но я никогда не искала легких путей. «Моя хата с краю, ничего не знаю» - не мое жизненное кредо", - написала Королевская.

"Нужно быть честными и с собой, и с людьми. У меня и в партии, которую я возглавляю, было два пути. Первый - продолжить критиковать правительство и власть, спрятать голову в песок от тех проблем, с которыми сегодня столкнулись страна и люди. Второй - отбросить собственные амбиции, взять на себя ответственность и начать действовать", - пояснила Королевская свое решение стать министром.