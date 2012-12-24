Тимошенко пожалела Азарова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», как заметила Ю.Тимошенко, сегодня Президент Украины Виктор Янукович назначил новый состав Кабинета министров, однако это ничего не означает, поскольку за все, что происходит в стране - сложную экономическую и политическую ситуацию, сползание страны подальше от демократии к авторитаризму, - отвечает сам В.Янукович.

«Тезис о продолжении политики монархизации страны ярко подтверждает присутствие членов семьи Януковича на всех ключевых должностях в силовых и финансовых структурах правительства. Это весьма угрожающая для Украины тенденция, которую Freedome House в своем последнем отчете называет familyзацией власти», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

«Скажу откровенно, - отметила она, - что после объявления состава правительства Януковича мне стало искренне жаль Николая Азарова, поскольку он лишь номинально занимает должность руководителя правительства и не является фактическим премьер-министром. Сегодня Янукович фактически назначил два правительства: первое - с премьером Арбузовым, которому де-факто будут подконтрольны все министры, а второе - правительство в составе одного Азарова, в котором есть хороший портфель, но нет подчиненных - это примерно, как иметь генеральские погоны, но остаться без армии. В правительстве еще фигурирует представитель так называемой «группы РосУкрЭнерго» - Юрий Бойко. Конечно, у него есть средства, отмытые от сделок по покупке газодобывающих вышек, есть также печально известный специалист по вопросам LNG терминалов - испанский лыжный инструктор, - однако настоящей власти у Бойко нет».

Анализ состава этого правительства, по убеждению Ю.Тимошенко, еще раз подтверждает тезис о том, что «семья Януковича в этой конкуренции победила олигархов».

Также она отметила, что «попытки пиар-службы Банковой, которая уже начала позиционировать это правительство как правительство технократов, умных людей, не смогут ввести в заблуждение, поскольку люди знают цену этим "технократам", которые в действительности являются настоящими казнокрадами и такими их уже давно знает страна».

Иными словами, заявила Ю.Тимошенко, сегодня ничего нового или кардинального не произошло и не могло произойти, «поскольку сейчас страной правит семья. Изменения возможны только без Януковича».