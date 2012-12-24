Азаров рассказал «новеньким», что такое работа министра

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, Н.Азаров поздравил членов правительства с назначением, «с высокой ответственностью», пожелал им здоровья, настойчивости, энергии, вдохновения.

Он отметил, что Кабинет министров работает как единая команда, которая обязана воплощать политику Президента Украины и обеспечивать развитие страны.

Уже сегодня все вновь назначенные министры будут представлены коллективам министерств.

Глава правительства отметил, что среди назначенных министров есть те, кто имеет значительный опыт работы, однако до этого они не возглавляли министерства и ведомства. Это позволит по-новому оценить работу этих органов, найти новые подходы к решению проблем. В то же время Н.Азаров выразил уверенность, что в министерствах есть опытные специалисты и традиции, которые помогут новым руководителям.

«Работа министра – это не только управление колоссальной отраслью, но и наработка нужных решений и способность осуществлять эффективный контроль за исполнением», - подчеркнул премьер-министр. При этом Н.Азаров отметил, что министры должны больше консультироваться с экспертами и общественностью, часто бывать в регионах, чтобы знать реальную картину работы отрасли.

Главной задачею нового правительства Н.Азаров назвал обеспечение экономического роста.

«Только обеспечение экономического роста позволит обеспечить рост социальных стандартов», - отметил он.

Премьер-министр поставил задачу разработать программу действий Правительства на 2013-2014 годы, которая бы обеспечивала экономическое развитие по практическим составляющим. К ее разработке должны приобщиться все министерства. Программа должна быть подкреплена ресурсами: кредитными, инвестиционными, бюджетными. От этого главным образом зависит результат работы в 2013 году.

Особое внимание премьер-министр акцентировал на улучшении внешнеторгового баланса Украины, а следовательно, на производстве конкурентоспособной продукции и продвижении украинских товаров на заграничных рынках.

«Мы должны защищать собственные рынки и научиться продвигать наши товары», - отметил премьер-министр.

Также Н.Азаров акцентировал необходимость быть министрам «более публичными», доступными для прессы, доносить до общества информацию о работе Кабинета министров, о важных решениях, которые принимаются.

«Мы должны быть публичными, уметь выступать, отстаивать свои позиции, рассказывать людям о работе. Потому что нам есть о чем рассказывать, ведь сделано достаточно много», - резюмировал Н.Азаров.

Правительство в новом составе приняло первые решения, которые обеспечивают жизнедеятельность страны в период праздников и решения социальных вопросов.

В частности, в соответствии с фактом потребностей отдельных территорий, перераспределена субвенция из государственного бюджета на осуществление государственных программ социальной защиты: таких, как помощь семьям с детьми, детям-инвалидам, инвалидам с детства. Расписан нераспределенный объем дополнительной дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов – эти средства в первую очередь пойдут на выплату зарплат. Утвержден перечень бюджетных программ по закону о Государственном бюджете на 2013 год.