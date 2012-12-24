Янукович создал два министерства и ликвидировал МЧС

Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ «О некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», которым образовал Министерство доходов и сборов Украины, Министерство промышленной политики Украины и ликвидировал Министерство чрезвычайных ситуаций.

Соответствующий Указ Президента Украины № 726/2012 от 24 декабря 2012 года размещен на официальном сайте Президента.

Как отмечается в документе, «в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Образовать:

Министерство доходов и сборов Украины, реорганизовав Государственную таможенную службу Украины и Государственную налоговую службу Украины, а также возложив на новосозданное Министерство функцию по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

Министерство промышленной политики Украины, реорганизовав Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом;

Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, реорганизовав Министерство чрезвычайных ситуаций Украины и Государственную инспекцию техногенной безопасности Украины».

Также Президент поручил «внести в Схему организации и взаимодействия центральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года № 1085 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" такие изменения:

1) в разделе I:

а) дополнить раздел:

после абзаца "Министерство внутренних дел Украины" абзацем такого содержания:

"Министерство доходов и сборов Украины";

после абзаца "Министерство здравоохранения Украины" абзацем такого содержания:

"Министерство промышленной политики Украины";

б) абзац "Министерство чрезвычайных ситуаций Украины" исключить;

2) в разделе II:

а) дополнить раздел:

после абзаца "Государственная служба Украины по лекарственным средствам" абзацем такого содержания:

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям";

б) абзацы "Государственная таможенная служба Украины", "Государственная налоговая служба Украины", "Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом", "Государственная инспекция техногенной безопасности Украины" исключить;

3) раздел IV изложить в такой редакции:

"IV. Центральные органы исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через соответствующих членов Кабинета Министров Украины:

1) через Министра аграрной политики и продовольствия Украины:

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины

Государственное агентство земельных ресурсов Украины

Государственное агентство лесных ресурсов Украины

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины

Государственная инспекция сельского хозяйства Украины

2) через Министра внутренних дел Украины:

Администрация Государственной пограничной службы Украины

Государственная миграционная служба Украины

3) через Министра экологии и природных ресурсов Украины:

Государственная служба геологии и недр Украины

Государственное агентство водных ресурсов Украины

Государственное агентство экологических инвестиций Украины

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Государственная экологическая инспекция Украины

4) через Министра экономического развития и торговли Украины:

Государственная служба экспортного контроля Украины

Государственная служба статистики Украины

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины

Государственное агентство резерва Украины

Государственная инспекция Украины по контролю над ценами

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей

5) через Министра энергетики и угольной промышленности Украины:

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности Украины

6) через Министра инфраструктуры Украины:

Государственная авиационная служба Украины

Государственное агентство автомобильных дорог Украины

Государственное агентство Украины по туризму и курортам

Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте

Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов

7) через Министра культуры Украины:

Государственное агентство Украины по вопросам кино

8) через Министра обороны Украины:

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

9) через Министра образования и науки, молодежи и спорта Украины:

Государственная служба интеллектуальной собственности Украины

Государственная служба молодежи и спорта Украины

Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины

Государственная инспекция учебных заведений Украины

10) через Министра здравоохранения Украины:

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины

Государственная служба Украины по лекарственным средствам

Государственная служба Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний

11) через Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины:

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины

12) через Министра социальной политики Украины:

Государственная служба по вопросам инвалидов и ветеранов Украины

Государственная инспекция Украины по вопросам труда

Пенсионный фонд Украины

13) через Министра финансов Украины:

Государственная казначейская служба Украины

Государственная пробирная служба Украины

Государственная служба финансового мониторинга Украины

Государственная финансовая инспекция Украины

14) через Министра юстиции Украины:

Государственная архивная служба Украины

Государственная исполнительная служба Украины

Государственная пенитенциарная служба Украины

Государственная регистрационная служба Украины

Государственная служба Украины по вопросам защиты персональных данных".

При этом Кабинету министров Украины поручено:

1) подать проекты положений о центральных органах исполнительной власти, образованных этим Указом, и предложения по внесению в акты Президента Украины изменений, вытекающих из этого Указа;

2) привести свои акты и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим Указом;

3) обеспечить осуществление других мероприятий, вытекающих из этого Указа.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

24 декабря 2012 года