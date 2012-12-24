Янукович создал два министерства и ликвидировал МЧС
Президент Виктор Янукович создал два министерства и ликвидировал МЧС.
Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ «О некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», которым образовал Министерство доходов и сборов Украины, Министерство промышленной политики Украины и ликвидировал Министерство чрезвычайных ситуаций.
Соответствующий Указ Президента Украины № 726/2012 от 24 декабря 2012 года размещен на официальном сайте Президента.
Как отмечается в документе, «в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:
1. Образовать:
Министерство доходов и сборов Украины, реорганизовав Государственную таможенную службу Украины и Государственную налоговую службу Украины, а также возложив на новосозданное Министерство функцию по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
Министерство промышленной политики Украины, реорганизовав Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом;
Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, реорганизовав Министерство чрезвычайных ситуаций Украины и Государственную инспекцию техногенной безопасности Украины».
Также Президент поручил «внести в Схему организации и взаимодействия центральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года № 1085 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" такие изменения:
1) в разделе I:
а) дополнить раздел:
после абзаца "Министерство внутренних дел Украины" абзацем такого содержания:
"Министерство доходов и сборов Украины";
после абзаца "Министерство здравоохранения Украины" абзацем такого содержания:
"Министерство промышленной политики Украины";
б) абзац "Министерство чрезвычайных ситуаций Украины" исключить;
2) в разделе II:
а) дополнить раздел:
после абзаца "Государственная служба Украины по лекарственным средствам" абзацем такого содержания:
"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям";
б) абзацы "Государственная таможенная служба Украины", "Государственная налоговая служба Украины", "Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом", "Государственная инспекция техногенной безопасности Украины" исключить;
3) раздел IV изложить в такой редакции:
"IV. Центральные органы исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через соответствующих членов Кабинета Министров Украины:
1) через Министра аграрной политики и продовольствия Украины:
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины
Государственное агентство земельных ресурсов Украины
Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины
Государственная инспекция сельского хозяйства Украины
2) через Министра внутренних дел Украины:
Администрация Государственной пограничной службы Украины
Государственная миграционная служба Украины
3) через Министра экологии и природных ресурсов Украины:
Государственная служба геологии и недр Украины
Государственное агентство водных ресурсов Украины
Государственное агентство экологических инвестиций Украины
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Государственная экологическая инспекция Украины
4) через Министра экономического развития и торговли Украины:
Государственная служба экспортного контроля Украины
Государственная служба статистики Украины
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины
Государственное агентство резерва Украины
Государственная инспекция Украины по контролю над ценами
Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей
5) через Министра энергетики и угольной промышленности Украины:
Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности Украины
6) через Министра инфраструктуры Украины:
Государственная авиационная служба Украины
Государственное агентство автомобильных дорог Украины
Государственное агентство Украины по туризму и курортам
Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте
Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте
Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов
7) через Министра культуры Украины:
Государственное агентство Украины по вопросам кино
8) через Министра обороны Украины:
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
9) через Министра образования и науки, молодежи и спорта Украины:
Государственная служба интеллектуальной собственности Украины
Государственная служба молодежи и спорта Украины
Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины
Государственная инспекция учебных заведений Украины
10) через Министра здравоохранения Украины:
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины
Государственная служба Украины по лекарственным средствам
Государственная служба Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний
11) через Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины:
Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины
12) через Министра социальной политики Украины:
Государственная служба по вопросам инвалидов и ветеранов Украины
Государственная инспекция Украины по вопросам труда
Пенсионный фонд Украины
13) через Министра финансов Украины:
Государственная казначейская служба Украины
Государственная пробирная служба Украины
Государственная служба финансового мониторинга Украины
Государственная финансовая инспекция Украины
14) через Министра юстиции Украины:
Государственная архивная служба Украины
Государственная исполнительная служба Украины
Государственная пенитенциарная служба Украины
Государственная регистрационная служба Украины
Государственная служба Украины по вопросам защиты персональных данных".
При этом Кабинету министров Украины поручено:
1) подать проекты положений о центральных органах исполнительной власти, образованных этим Указом, и предложения по внесению в акты Президента Украины изменений, вытекающих из этого Указа;
2) привести свои акты и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим Указом;
3) обеспечить осуществление других мероприятий, вытекающих из этого Указа.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
24 декабря 2012 года