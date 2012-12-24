Присяжнюк сохранил министерский портфель

12:50, 24 декабря 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович переназначил министром аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

Микола Присяжнюк і Микола Азаров під час відвідання оптового ринку «Столичний» в Києві. 25 липня

Об этом говорится в тексте указов (№ 749/2012 - об увольнении и № 750/2012 - о назначении от 24 декабря), размещенных на сайте главы государства.
Справка УНИАН. Николай Присяжнюк родился 13 января 1960 г. в селе Ксаверив Малинского района Житомирской области. В 1996 году окончил Донбасский горно-металлургический институт (по специальности "строитель").

Был народным депутатом Украины V и VI созыва, член фракции Партии регионов.

11 марта 2010 года был назначен министром агрополитики Украины в правительстве Николая Азарова.

9 декабря 2010 г. в результате оптимизации системы центральных органов власти Минагрополитики было реорганизовано, в результате появились Министерство аграрной политики и продовольствия, которое возглавил Н.Присяжнюк.

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