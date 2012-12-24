Присяжнюк сохранил министерский портфель

Об этом говорится в тексте указов (№ 749/2012 - об увольнении и № 750/2012 - о назначении от 24 декабря), размещенных на сайте главы государства.

Справка УНИАН. Николай Присяжнюк родился 13 января 1960 г. в селе Ксаверив Малинского района Житомирской области. В 1996 году окончил Донбасский горно-металлургический институт (по специальности "строитель").

Был народным депутатом Украины V и VI созыва, член фракции Партии регионов.

11 марта 2010 года был назначен министром агрополитики Украины в правительстве Николая Азарова.

9 декабря 2010 г. в результате оптимизации системы центральных органов власти Минагрополитики было реорганизовано, в результате появились Министерство аграрной политики и продовольствия, которое возглавил Н.Присяжнюк.