Табачник, Лавринович, Богатырева, Захарченко и Колобов сохранили свои кресла
11:02, 24 декабря 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович переназначил пятерых министров.
Соответствующие указы от 24 декабря размещены на официальном сайте главы государства.
В частности, снова назначены:
Виталий Захарченко - министром внутренних дел Украины;
Раиса Богатырева - министром здравоохранения Украины;
Александр Лавринович – министром юстиции Украины;
Дмитрий Табачник - министром образования и науки, молодежи и спорта Украины.
Юрий Колобов - министром финансов Украины.
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