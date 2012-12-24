Табачник, Лавринович, Богатырева, Захарченко и Колобов сохранили свои кресла

Президент Украины Виктор Янукович переназначил пятерых министров.

Соответствующие указы от 24 декабря размещены на официальном сайте главы государства. В частности, снова назначены: Виталий Захарченко - министром внутренних дел Украины; Раиса Богатырева - министром здравоохранения Украины; Александр Лавринович – министром юстиции Украины; Дмитрий Табачник - министром образования и науки, молодежи и спорта Украины. Юрий Колобов - министром финансов Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter