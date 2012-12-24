Табачник, Лавринович, Богатырева, Захарченко и Колобов сохранили свои кресла

11:02, 24 декабря 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович переназначил пятерых министров.

Соответствующие указы от 24 декабря размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, снова назначены:

Виталий Захарченко - министром внутренних дел Украины;

Раиса Богатырева - министром здравоохранения Украины;

Александр Лавринович – министром юстиции Украины;

Дмитрий Табачник - министром образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Юрий Колобов - министром финансов Украины.

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