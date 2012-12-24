Суд отказался освободить Луценко по состоянию его здоровья

Как передает корреспондент УНИАН, резолютивную часть соответствующего постановления сегодня на выездном заседании Менского райсуда Черниговской области, которое проходит в Менской колонии, огласил председательствующий в судебном процессе судья Александр Савченко, отказав таким образом удовлетворить ходатайство адвокатов Ю.Луценко - Алексея Баганца, Игоря Балыка и Игоря Фомина.

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«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства адвокатов Баганца, Балыка, Фомина в интересах осужденного Луценко об освобождении его по состоянию здоровья», - говорится в определении, полный текст которого будет оглашен на выездном судебном заседании в Менской колонии 27 декабря в 10.00.

Также в определении суда отмечается, что сторона защиты в течение 7 дней может подать апелляцию на это решение.