Азаров дал первое поручение Королевской

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, Н.Азаров отметил, что, несмотря на последнюю неделю года, еще достаточно много неотложной работы. В частности, до конца года необходимо утвердить местные бюджеты.

«Бюджеты должны быть не кое-какие, а обязательно сбалансированные», - подчеркнул Н.Азаров.

Он поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу лично контролировать вопрос утверждения местных бюджетов.

Также Н.Азаров отметил, что вопросами, связанными с чрезвычайными ситуациями, в правительстве будет заниматься вице-премьер-министр Юрий Бойко.

Кроме того, премьер-министр поручил министру социальной политики Наталии Королевской взять на контроль вопрос выплаты заработной платы. Поскольку, по его словам, то, о чем отчитывается региональная власть, к сожалению, не всегда совпадает с действительностью. «Мы должны обеспечить своевременную выплату заработной платы», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Государственной финансовой инспекции Украины, на начало декабря задолженность по выплате зарплаты работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла свыше 1,3 млрд грн. Председатель Госфининспекции Петр Андреев 18 декабря на рабочем совещании предположил, что значительная часть местных чиновников может быть уволена с работы из-за наличия задолженности по выплате зарплаты работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов.