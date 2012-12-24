Ярославский таки продал ФК «Металлист»

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте харьковского клуба, сообщает champion.com.ua.

"Обращаюсь, чтобы сообщить об изменениях в системе управления ФК" Металлист ". С 24 декабря 2012 я слагаю с себя полномочия президента клуба и передаю обязательства по его финансированию другому инвестору", - заявил он.

"Семь лет назад, когда я занялся" Металлистом ", у него вместо стадиона были развалины, вместо базы и академии - болото. Команда вылетела из высшего дивизиона в первую лигу, более 20 лет не появлялась на еврокубковой арене", - добавил уже экс-президент клуба.

В обращении отмечается, что "Металлист" стартовал со 173-го места в клубном рейтинге УЕФА, а сейчас стабильно входит в число 30 лучших клубов Европы.

"Кроме того, у клуба теперь база такого уровня, который, по мнению футбольных экспертов, можно сравнить с инфраструктурой "Барселоны" или "Баварии". Харькову больше не надо отдавать свои юные футбольные таланты в другие клубы - тысячи ребят имеют возможность заниматься в академии "Металлиста", - добавляет Ярославский.

По его словам, за семь лет в "Металлист" и подготовку Харькова к Евро-2012 с его стороны было инвестировано более $ 570 млн.

"Но есть единственная (она же главная) причина, по которой я вынужден покинуть клуб: непонятные претензии городских властей ко мне как к инвестору и, как следствие, беспрецедентное психологическое давление, оказываемое на команду и коллектив. Эта нездоровая атмосфера ставит под угрозу все, что создано тяжелым трудом многих людей ", - завил Ярославский.