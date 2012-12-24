В Кабмин зашли новые министры (список)

Кожара Леонид - Министр иностранных дел Украины.

Справка УНИАН. Л.Кожара родился в Полтаве 14 января 1963 г. в 1985 году окончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко по специальности "юрист-международник, референт - переводчик английского языка".

В 1985-1990 гг. работал научным сотрудником Киевской высшей партийной школы.

В 1990-1992 гг - старший консультант секретариата Верховной Рады Украины (в аппарате комиссии по вопросам государственного суверенитета, межнациональных и межреспубликанских отношений).

В 1992-1994 гг - работал в Администрации Президента Украины, затем по 1997 гг - первым секретарем политической секции Посольства Украины в США.

До 2003 г. - снова в Администрации Президента.

В 2003-2004 гг Л.Кожара - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Швеция.

В 2004-2005 гг руководил главным управлением по вопросам внешней политики в должности заместителя главы Администрации Президента. Избирался народным депутатом от Партии регионов в Верховную Раду V - VII созывов. В парламенте был секретарем Комитета Верховной Рады по иностранным делам, позже - заместителем председателя этого комитета.

Клименко Александр - Министр доходов и сборов Украины.

Справка УНИАН. Родился 16 ноября 1980 года в городе Макеевка Донецкой области (Украина).

Образование: Донецкий государственный университет управления, специальность «финансы» (магистр финансов); Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, специальность «государственное управление» (магистр государственного управления).

В 1997-2005 гг - предприниматель, основатель и руководитель ряда предприятий.

С 2005 года - на государственной службе. Прошел путь до заместителя начальника специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов города Донецка.

В 2010 году назначен первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Донецкой области.

С 24 сентября 2010 года - председатель Государственной налоговой администрации Донецкой области.

18 февраля 2011 Указом Президента Украины назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины.

7 ноября 2011 Указом Президента Украины № 1026/2011 назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.

24 августа 2012 присвоено специальное звание главного государственного советника налоговой службы.

Игорь Прасолов - Министр экономического развития и торговли Украины.

Справка УНИАН. Родился 4 февраля 1962 года в городе Песчаный Мурманской области (Россия).

Трудовую деятельность начал в 1979 году электрослесарем цеха тепловой автоматики и измерений Новочеркасской ГРЭС.

В 1980-1982 годах проходил военную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1982-1987 годах учился на экономическом факультете Ростовского государственного университета им. М. А. Суслова по специальности «Политическая экономия». Окончил с отличием.

В 1987-1990 годах - ассистент кафедры политэкономии Донецкого государственного университета.

В 1993-2000 годах - генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания «Керамет Инвест».

В 2000-2005 годах - генеральный директор холдинговой компании ЗАО «Систем кэпитал менеджмент».

В мае 2006 года избран народным депутатом Украины 5-го созыва от Партии регионов. Член комитета ВРУ по вопросам бюджета.

С 23 ноября 2007 года по настоящее время - народный депутат Украины 6-го созыва от Партии регионов (№ 43 в избирательном списке). Член комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности - председатель подкомитета по вопросам ценных бумаг и фондового рынка.

С января 2007 по февраль 2010 года - заместитель председателя Совета Национального Банка Украины. С апреля 2012 года - председатель Совета НБУ.

Эдуард Ставицкий - Министр энергетики и угольной промышленности Украины.

Справка УНИАН. До этого Э.Ставицкий занимал должность председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Э.Ставицкий родился 4 октября 1972 года в Лебедине Сумской области. Окончил Государственную горную академию в Днепропетровске.

С 1994 по 2002 годы работал менеджером ЗАО «Научно-производственное объединение «Экологическое топливо Украины» (Александрия, Кировоградская обл.).

В 2003 году получил звание магистра государственного управления - Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины.

С 2002 по 2006 год работал председателем правления ЗАО «Научно-производственное объединение «Экологическое топливо Украины» (Александрия, Кировоградская обл.).

С 2006 по 2007 годы занимал должность советника министра Министерства охраны окружающей природной среды Украины.

С 2007 по 2010 год - председатель правления НАК «Надра Украины».

Козак Владимир - Министр инфраструктуры Украины.

Справка УНИАН. В.Козак родился в 1959 г. в Запорожской области, окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность - "эксплуатация железнодорожного транспорта", квалификация - "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог"). Трудовую деятельность начал в 1981 году дежурным по станции, станционным диспетчером на станции Ясиноватая Донецкой железной дороги.

В 2006 году возглавил «Укрзализныцю», в 2007 г. был избран народным депутатом Украины, возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и связи.

21 марта 2011 года - вновь назначен на должность председателя Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця».

Темник Геннадий - Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Проскуряков Олег - министр экологии и природных ресурсов Украины.

Справка УНИАН. О.Проскуряков до назначения на пост министра по 16 мая 2012 занимал должность председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

О.Проскуряков родился 13 лютого1968 в поселке Топар Карагандинской области (Казахстан).

В 1992 году окончил Киевский университет им. Т.Шевченко, квалификация - инженер-геолог.

С 1992 по 1996 гг работал в Институте геологических наук Академии наук Украины.

С 1996 по 2006 гг работал в коммерческих структурах.

В 2006-2008 гг Проскуряков возглавлял Государственную геологическую службу Министерства охраны окружающей природной среды Украины.

С 2008 по 2010 гг работал в коммерческих структурах.

В 2011 году О.Проскуряков стал председателем правления НАК «Надра Украины».

Болотских Михаил - Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Справка УНИАН. М.Болотських родился 28 октября 1960 года в селе Городище Старооскильського района Белгородской области.

В 1978-1982 годах учился в Харьковском гвардейском высшем танковом училище им. Верховного Совета Украинской ССР. Проходил службу в вооруженных силах и войсках Гражданской обороны в должностях командира танкового взвода, командира танковой роты, начальника штаба - заместителя командира танкового батальона, командира учебного танкового батальона, заместителя командира танкового полка, командира отдельного мобильного механизированного полка Гражданской обороны Украины.

С марта 1994 года по апрель 1995 года участвовал в миротворческой миссии в составе ООН в бывшей Югославии.

В 1998-2001 годах - начальник управления, заместитель начальника гражданской обороны Луганской области Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Луганской области государственной администрации, в 2001-2003 годах - начальник Главного управления, заместитель начальника гражданской обороны Луганской области ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Луганской ОГА, в 2003-2005 годах - начальник Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

В 2005-2007 годах работал начальником Института государственного управления в сфере гражданской защиты Университета гражданской защиты Украины, а в апреле-июле 2007 года - директором Департамента образования, науки и прогнозирования Центрального аппарата МЧС.

С 25 июля 2005 по 21 июля 2010 года был назначен заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

С 21 июля по 24 декабря 2010 года был переведен на должность первого заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

После реорганизации этого ведомства - с 24 декабря 2010 года по 29 Февраль 2012 - работал первым заместителем министра чрезвычайных ситуаций. В сентябре 2011 года был включен в состав межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.