В центре Киева - около 30 ДТП, движение транспорта парализовано

17:42, 24 декабря 2012
Общество
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В центре Киева по состоянию на 17.30 зафиксировано около 30 аварий, движение наземного транспорта практически парализовано.

Сніг

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
По данным сайта, начиная с 16.00 в Киеве фиксируются десятибалльные пробки по десятибалльной шкале.

Кроме обильного снегопада на пробки влияют периодические перекрытия движения в связи с проездом первых лиц государства (сегодня проходят церемонии представления новоназначенных членов Кабинета министров – УНИАН).

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