В центре Киева - около 30 ДТП, движение транспорта парализовано

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сайта, начиная с 16.00 в Киеве фиксируются десятибалльные пробки по десятибалльной шкале.

Кроме обильного снегопада на пробки влияют периодические перекрытия движения в связи с проездом первых лиц государства (сегодня проходят церемонии представления новоназначенных членов Кабинета министров – УНИАН).