Назван состав нового Кабинета Министров
Виктор Янукович сформировал Николаю Азарову новую команду. Заодно Президент осуществил мини-административную реформу - ликвидировал одно министерство и создал два новых ведомства и две службы.
Первым вице-премьером стал Сергей Арбузов, ранее возглавлявший Национальный банк Украины. Он будет ведать аграрной политикой и продовольствием, экономическим развитием, торговлей, социальной политикой, финансами, доходами и сборами.
Вице-премьером назначен Юрий Бойко, до этого – глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Ему вверена сфера экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики.
Вице-премьером также назначен Александр Вилкул, уволенный перед этим с должности губернатора Днепропетровщины. Вилкул займется инфраструктурой, региональным развитием, строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.
Еще одним вице-премьером Виктор Янукович назначил Константина Грищенко, ранее занимавшего должность министра иностранных дел.
Созданы, как сообщалось, два новых министерства и две службы - Министерство доходов и сборов Украины, Министерство промышленной политики Украины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственная инспекция техногенной безопасности Украины.
Министерство доходов и сборов, созданное на базе Государственной налоговой службы и Таможенной службы, возглавил Александр Клименко.
Главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, созданной на основе МЧС и Госинспекции техногенной безопасности Украины, назначен Михаил Болотских.
Министром Кабинета министров назначена Елена Лукаш, до этого занимавшая должность советника Президента и его представителя в Конституционном суде.
Кресло министра финансов сохранил Юрий Колобов.
В кресле министра образования и науки усидел Дмитрий Табачник.
Министром внутренних дел остался Виталий Захарченко.
Министром юстиции переназначен Александр Лавринович.
Министром агрополитики и продовольствия остался Николай Присяжнюк.
Министром социальной политики назначена Наталья Королевская.
Министром экономического развития и торговли назначен Игорь Прасолов.
Министром экологии и природных ресурсов стал Олег Проскуряков.
Министром регионального развития и ЖКХ стал Геннадий Темник.
Министром инфраструктуры – Владимир Козак, глава «Укрзализныци».
Министром энергетики и угольной промышленности - Эдуард Ставицкий.
Павел Лебедев стал министром обороны Украины.
Леонид Кожара возглавил Министерство иностранных дел.
Пока не назначен глава вновь созданного Минпромполитики, а также глава Минкультуры.