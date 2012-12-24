Назван состав нового Кабинета Министров

Первым вице-премьером стал Сергей Арбузов, ранее возглавлявший Национальный банк Украины. Он будет ведать аграрной политикой и продовольствием, экономическим развитием, торговлей, социальной политикой, финансами, доходами и сборами.

Вице-премьером назначен Юрий Бойко, до этого – глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Ему вверена сфера экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики.

Вице-премьером также назначен Александр Вилкул, уволенный перед этим с должности губернатора Днепропетровщины. Вилкул займется инфраструктурой, региональным развитием, строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.

Еще одним вице-премьером Виктор Янукович назначил Константина Грищенко, ранее занимавшего должность министра иностранных дел.

Созданы, как сообщалось, два новых министерства и две службы - Министерство доходов и сборов Украины, Министерство промышленной политики Украины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственная инспекция техногенной безопасности Украины.

Министерство доходов и сборов, созданное на базе Государственной налоговой службы и Таможенной службы, возглавил Александр Клименко.

Главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, созданной на основе МЧС и Госинспекции техногенной безопасности Украины, назначен Михаил Болотских.

Министром Кабинета министров назначена Елена Лукаш, до этого занимавшая должность советника Президента и его представителя в Конституционном суде.

Кресло министра финансов сохранил Юрий Колобов.

В кресле министра образования и науки усидел Дмитрий Табачник.

Министром внутренних дел остался Виталий Захарченко.

Министром юстиции переназначен Александр Лавринович.

Министром агрополитики и продовольствия остался Николай Присяжнюк.

Министром социальной политики назначена Наталья Королевская.

Министром экономического развития и торговли назначен Игорь Прасолов.

Министром экологии и природных ресурсов стал Олег Проскуряков.

Министром регионального развития и ЖКХ стал Геннадий Темник.

Министром инфраструктуры – Владимир Козак, глава «Укрзализныци».

Министром энергетики и угольной промышленности - Эдуард Ставицкий.

Павел Лебедев стал министром обороны Украины.

Леонид Кожара возглавил Министерство иностранных дел.

Пока не назначен глава вновь созданного Минпромполитики, а также глава Минкультуры.